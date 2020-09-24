Додано: Сер 02 гру, 2020 16:06

А жизнь-то меняется кардинально - и выживет тот, кто вовремя сориентируется и не "лоханется"...

1. Приятели вернулись с горнолыжного центра в штате Колорадо (США). Бывшие "наши". Ну как "бывшие" - всего 4 года, как выехали в США, продав все на свете в славном областном городе (удалено).

Так вот реалии дня: чтобы оказаться на лыжах или борде - установлен лимит - не более 100 человек на трассах в данной зоне катания. Место надо "забить" по интернету. Не попал в счастливую сотню - сиди в отеле и пей Гавайское пиво или Черный гавайский ром... Таки дела...



2. В Турции ожидается установление полного "комендантского часа" в дни Нового года - с 31 декабря по 04 января 2021.

Главная задача на эти дни: закупить виски, снегурочек и закуски.



3. С 11 декабря в Турции начинается массовая вакцинация от Коронавируса. Бесплатно.

Подписан Договор о поставке 50 миллионов доз от китайской компании SinoVac (показала минимум побочных эффеков). Плюс далее: 20 миллионов доз от компании Pfizer (акции сегодня на предмаркете вырoсли на 3,27% - до 40,70$ за акцию) в декабре+20 миллионов доз далее в январе+20 миллионов доз далее в феврале.



P.S. Сегодня днём в Анталии - как и обещали - днем солнечно и тепло +20. Самое хорошее время для того, чтобы сделать ТО для авто: поменять масло, все фильтры, свечи...

Форма одежды днем: джинсы Levi's, футболка, бейсболка.

Бейсболка нужна: зима все-таки...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.