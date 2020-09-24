Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.
Если переводить крупную сумму денег, скажем за квартиру, из американского банка. Если у тебя счет в американском банке, то на тебя автоматически распространяется презумпция добропорядочного джентльмена. Значит, ты честно их заработал и уплатил налоги. Иначе ты бы сейчас не переводил эти деньги, а сидел в американской тюрьме. Тут все чисто. Но! А если твои честные деньги предназначены, о ужас, для грязных бинладеновских рук? Вот тут американский финмониторинг уже будет тщательно разбираться с каждой транзакцией свыше $10 тыщ. Кому? За что? И вот тут может возникнуть задержка из-за проверки получателя. Если вы отправляете деньги из американского банка на свой счет в добропорядочном зарубежном банке (украинском в т.ч.), вопросов и задержек не будет вообще. Если какой-то конторе, то лучше всего просто показать и оставить копию контракта с реквизитами этой конторы, у которой вы покупаете. Если третьему лицу, то четко и понятно описать назначение платежа, чтобы облегчить работу американскому финмониторингу и ускорить процесс. Примерно также работает система и в других странах. Не врать. Не обманывать. Не считать себя самым умным и хитрожёпым. Биг Бразер, особенно американский, умнее и хитрее всех нас вместе взятых.
Пока часть форумчан наблюдает за процессом образования "гондол и комаров", которых "зимой не будет - инфа на 146% верная", мы наблюдаем за строительством самого важного для покупателей квартир в Анталии. Реально комсомольскими методами идет сооружение линии скоростного трамвая от нового микрорайона к морю. Погода помогает работникам: чем солнечно, +19...+20. Никаких шпал: подготовка поверхности, бетонирование, рельсы находятся внутри бетонного sandwich. Линия скоростного трамвая как мне представляется (уже идут сооружение колонн станции и навеса) заканчивается аккурат посредине между Beach Park (огромный природный массив деревьев эвкалиптов, потом ряд новых сооружений кафе и ресторанов, потом идут велосипедные дорожки и резиновые беговые дорожки, потом идут газоны, подходящие прямо к пляжу, потом идут общедоступные пляжи) и Ataturk Park (парк, возвышающийся над морем с множеством ресторанов и кафе). На карте - схема автодорог в парке - автодороги разделены по направлению. Интересная особенность: парковка авто в парке под эвкалиптовыми деревьями в течение 1 часа или транзит на авто через парк - бесплатные. Пребывание до 12 часов - 8 лир или примерно 25 гривен. akurt все лето пребывал именно на этом пляже и не жалел заплатить 8 лир за удовольствие. На карте: 1 - Обзорный панорамный лифт (бесплатно для всех желающих). 2 - "Пирамида парк" с выставочным центром и концертным залом. Именно в этом зале проходят выставки произведений украинского декоративного искусства и выступления украинского хора "Берегиня" (сейчас идут интенсивные репетиции к новогодним праздникам).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Подивишся на фото пана Долярчика, які він викладає на "київській гілці", і стає зрозумілим, чого мене весь час тут топчуть ногами деякі (видалено), що там мешкають у 2-кімнатних панельках... Жах... Невже так живуть люди і в таких "пленерах"? Почитаєш київську гілку: щоденна боротьба за виживання... Проїхати ніде не можна, припаркуватися ніде не можна, ровери та самокати треба купувати... Не ображайтеся: погляд сторонньої до Києва людини... Десь в 2005 році ледве не купив в Києві квартиру - розглядав 2 варіанти: - або те, що кияни з незрозумілих причин називають "квартира" - залізобетонний паралелепіпед в будинку на Позняках з видом на Дніпро - 100 кв.м - здається була ціна по 750 доларів квадрат. - або на проспекті Перемоги в одному з трьох хмарочосів - далі М "Житомирська" ліворуч - з видом на "Пляж Святошино" - здається один з трьох хмарочосів недобудований і до цього дня... Купівля НЕ відбулася зовсім випадково із "технічних причин" - не мав часу приїхати в травні того року на пару днів - було багато роботи у Львові... Останній раз був у Києві влітку 2019... Перехрещуся...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
А жизнь-то меняется кардинально - и выживет тот, кто вовремя сориентируется и не "лоханется"... 1. Приятели вернулись с горнолыжного центра в штате Колорадо (США). Бывшие "наши". Ну как "бывшие" - всего 4 года, как выехали в США, продав все на свете в славном областном городе (удалено). Так вот реалии дня: чтобы оказаться на лыжах или борде - установлен лимит - не более 100 человек на трассах в данной зоне катания. Место надо "забить" по интернету. Не попал в счастливую сотню - сиди в отеле и пей Гавайское пиво или Черный гавайский ром... Таки дела...
2. В Турции ожидается установление полного "комендантского часа" в дни Нового года - с 31 декабря по 04 января 2021. Главная задача на эти дни: закупить виски, снегурочек и закуски.
3. С 11 декабря в Турции начинается массовая вакцинация от Коронавируса. Бесплатно. Подписан Договор о поставке 50 миллионов доз от китайской компании SinoVac (показала минимум побочных эффеков). Плюс далее: 20 миллионов доз от компании Pfizer (акции сегодня на предмаркете вырoсли на 3,27% - до 40,70$ за акцию) в декабре+20 миллионов доз далее в январе+20 миллионов доз далее в феврале.
P.S. Сегодня днём в Анталии - как и обещали - днем солнечно и тепло +20. Самое хорошее время для того, чтобы сделать ТО для авто: поменять масло, все фильтры, свечи... Форма одежды днем: джинсы Levi's, футболка, бейсболка. Бейсболка нужна: зима все-таки...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.