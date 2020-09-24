Додано: Сер 02 гру, 2020 15:25

Подивишся на фото пана Долярчика, які він викладає на "київській гілці", і якось моторошно...

Невже так живуть люди і в таких "пленерах"?

Почитаєш київську гілку: щоденна боротьба за виживання...

Проїхати ніде не можна, припаркуватися ніде не можна, ровери та самокати треба купувати...

Не ображайтеся: погляд сторонньої до Києва людини...

Десь в 2005 році ледве не купив в Києві квартиру - розглядав 2 варіанти:

- або те, що кияни з незрозумілих причин називають "квартира" - залізобетонний паралелепіпед в будинку на Позняках з видом на Дніпро - 100 кв.м - здається була ціна по 750 доларів квадрат.

- або на проспекті Перемоги в одному з трьох хмарочосів - далі М "Житомирська" ліворуч - з видом на "Пляж Святошино" - здається один з трьох хмарочосів недобудований і до цього дня...

Купівля НЕ відбулася зовсім випадково із "технічних причин" - не мав часу приїхати в травні того року на пару днів - було багато роботи у Львові...

Останній раз був у Києві влітку 2019...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 гру, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.