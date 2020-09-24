Додано: Чет 03 гру, 2020 08:54

НИКОГДА в жизни не были за границей

На этой ветке - тысячи постов от "умных" и "знающих" зарубежный рынок недвижимости форумчан.Самые часто пишущие, или в туманном прошлом посетили максимум Болгарию или закрытую теперь для украинцев почти родную Польшу.- форумчанин "А" - никогда в жизни не был в Турции - арендует квартиру "1+1" в полуподвале одного славного городка - утверждал неоднократно на этой ветке, что недвижимости в Турции в 2020 подешевеет ровно в 2 (два) раза;- форумчанин "Б" - живет в квартире-двушке, купленной в 2018 году на вторичном рынке утверждал, что топик-стартер ветки "влетел" - его квартира стоит копейки и топик-стартер горько плачет прямо с утра;- форумчанин "В" - живет в городе (приличном), но отчего-то очень боится его называть, неоднократно рассказывал, что самое глупое в жизни - это жить НА всемирно известном курорте, который в этом году посетилоукраинца, а лучше всего - в снегах по колено (забавно, но в его городе снега так и нет).Главная задача флудеров на 2020 год выполнена успешно: полностью дезинформировать всех форумчан.Предлагаю самим сделать выводы об умении/знаниях прорицателей и гадалок мужского пола и ознакомится с объявлениями о продаже квартир "1+1" в микрорайоне Hurma Анталии - микрорайон, который я всегда называл оптимальным по соотношению "цена-качество".Под оптимальным я понимал: не очень далеко от моря (1500 м) и не баснословные цены за "первую линию" (квартиры на первой линии в цене от 350 000 долларов - раскупают как пирожки).Я поставил фильтры: дом - новый или не более 3-х лет.Квартира "1+1".На этот момент 1 доллар = 7,83 лиры.Наиболее часто встречаются цены - как сговорились - в 515 000 лир (последние предложения).Пару предложений "выбиваются" из общего ряда - смотрите внимательно - "нулевые этажи" (не котируются) или недострои.Встроенные в браузеры переводчики - вам в помощь.Топик-стартер купил себе двушку в 2017 задолларов.Изучаем как все подешевело.Позже дам анализ ситуации с квартирами "2+1".