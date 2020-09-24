Додано: Вів 01 гру, 2020 19:39

akurt написав: Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.



Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.

Если переводить крупную сумму денег, скажем за квартиру, из американского банка.Если у тебя счет в американском банке, то на тебя автоматически распространяется презумпция добропорядочного джентльмена. Значит, ты честно их заработал и уплатил налоги. Иначе ты бы сейчас не переводил эти деньги, а сидел в американской тюрьме. Тут все чисто.Но!А если твои честные деньги предназначены, о ужас, для грязных бинладеновских рук?Вот тут американский финмониторинг уже будет тщательно разбираться с каждой транзакцией свыше $10 тыщ. Кому? За что? И вот тут может возникнуть задержка из-за проверки получателя.Если вы отправляете деньги из американского банка на свой счет в добропорядочном зарубежном банке (украинском в т.ч.), вопросов и задержек не будет вообще.Если какой-то конторе, то лучше всего просто показать и оставить копию контракта с реквизитами этой конторы, у которой вы покупаете.Если третьему лицу, то четко и понятно описать назначение платежа, чтобы облегчить работу американскому финмониторингу и ускорить процесс.Примерно также работает система и в других странах.Не врать. Не обманывать. Не считать себя самым умным и хитрожёпым.Биг Бразер, особенно американский, умнее и хитрее всех нас вместе взятых.