Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.
Если переводить крупную сумму денег, скажем за квартиру, из американского банка. Если у тебя счет в американском банке, то на тебя автоматически распространяется презумпция добропорядочного джентльмена. Значит, ты честно их заработал и уплатил налоги. Иначе ты бы сейчас не переводил эти деньги, а сидел в американской тюрьме. Тут все чисто. Но! А если твои честные деньги предназначены, о ужас, для грязных бинладеновских рук? Вот тут американский финмониторинг уже будет тщательно разбираться с каждой транзакцией свыше $10 тыщ. Кому? За что? И вот тут может возникнуть задержка из-за проверки получателя. Если вы отправляете деньги из американского банка на свой счет в добропорядочном зарубежном банке (украинском в т.ч.), вопросов и задержек не будет вообще. Если какой-то конторе, то лучше всего просто показать и оставить копию контракта с реквизитами этой конторы, у которой вы покупаете. Если третьему лицу, то четко и понятно описать назначение платежа, чтобы облегчить работу американскому финмониторингу и ускорить процесс. Примерно также работает система и в других странах. Не врать. Не обманывать. Не считать себя самым умным и хитрожёпым. Биг Бразер, особенно американский, умнее и хитрее всех нас вместе взятых.
Пока часть форумчан наблюдает за процессом образования "гондол и комаров", которых "зимой не будет - инфа на 146% верная", мы наблюдаем за строительством самого важного для покупателей квартир в Анталии. Реально комсомольскими методами идет сооружение линии скоростного трамвая от нового микрорайона к морю. Погода помогает работникам: чем солнечно, +19...+20. Никаких шпал: подготовка поверхности, бетонирование, рельсы находятся внутри бетонного sandwich. Линия скоростного трамвая как мне представляется (уже идут сооружение колонн станции и навеса) заканчивается аккурат посредине между Beach Park (огромный природный массив деревьев эвкалиптов, потом ряд новых сооружений кафе и ресторанов, потом идут велосипедные дорожки и резиновые беговые дорожки, потом идут газоны, подходящие прямо к пляжу, потом идут общедоступные пляжи) и Ataturk Park (парк, возвышающийся над морем с множеством ресторанов и кафе). На карте - схема автодорог в парке - автодороги разделены по направлению. Интересная особенность: парковка авто в парке под эвкалиптовыми деревьями в течение 1 часа или транзит на авто через парк - бесплатные. Пребывание до 12 часов - 8 лир или примерно 25 гривен. akurt все лето пребывал именно на этом пляже и не жалел заплатить 8 лир за удовольствие. На карте: 1 - Обзорный панорамный лифт (бесплатно для всех желающих). 2 - "Пирамида парк" с выставочным центром и концертным залом. Именно в этом зале проходят выставки произведений украинского декоративного искусства и выступления украинского хора "Берегиня" (сейчас идут интенсивные репетиции к новогодним праздникам).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
НЕРУХОМІСТЬ ТА ВНП В ТУРЕЧЧИНІ Сьогодні в Міграційну службу Туреччини в Анталії здав вдало документи на ВНП ще один у минулому мешканець Києва. Звуть (видалено). Цікаво: щоби попасти на прийом, треба показати на вході чисто турецкий HES-код, його можна отримати через СМС-повідомлення, надіславши номер паспорта, рік народження та прізвище як в українському закордонному паспорті. Це - електронна перепустка і підтвердження того, що людина ніде не "засвітилася" з коронавірусом... Допоміг йому отримати... Питав в мене сьогодні після подачі документів: - Дивлюсь, гори засніжені. Є туди якісь екскурсії? - Скоро почне працювати міський автобусний маршрут номер 500 - п"ятниця, субота і неділя. - Я взагалі хочу зробить хід конем - за один день і в морі поплавать, і в снігу))...
Сніг є в Анталії. Ну не зовсім: на відстатні в 40 км на висоті в 1890-2400 м над рівнем моря.... І море є в Анталії...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Предлагаю самим сделать выводы об умении/знаниях прорицателей и гадалок (часто пишущих тут на этой ветке) и ознакомиться с объявлениями о продаже квартир "1+1" в микрорайоне Hurma Анталии - микрорайон, который я всегда называл оптимальным по соотношению "цена-качество". Под оптимальным я понимал: не очень далеко от моря (1500 м) и не баснословные цены за "первую линию" (квартиры на первой линии в цене от 350 000 долларов - раскупают как пирожки). Я поставил фильтры: дом - новый или не более 3-х лет. Квартира "1+1". На этот момент 1 доллар = 7,83 лиры. Наиболее часто встречаются цены - как сговорились - в 515 000 лир (последние предложения). 515000=65 770 долларов. Пару предложений "выбиваются" из общего ряда - смотрите внимательно - "нулевые этажи" (не котируются) или недострои. Встроенные в браузеры переводчики - вам в помощь. Топик-стартер купил себе двушку в сентябре 2017 за 49 500 долларов. https://www.sahibinden.com/satilik-dair ... &a20=38473 Изучаем как все подешевело. Ну как прорицатели и прорицали... Удачи в поисках!
P.S. Позже дам анализ ситуации с квартирами "2+1".
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Пока часть форумчан наблюдает за процессом образования "гондол и комаров", которых "зимой не будет - инфа на 146% верная", мы наблюдаем за строительством самого важного для покупателей квартир в Анталии. Реально комсомольскими методами идет сооружение линии скоростного трамвая от нового микрорайона к морю. Погода помогает работникам: чем солнечно, +19...+20. Никаких шпал: подготовка поверхности, бетонирование, рельсы находятся внутри бетонного sandwich. Линия скоростного трамвая как мне представляется (уже идут сооружение колонн станции и навеса) заканчивается аккурат посредине между Beach Park (огромный природный массив деревьев эвкалиптов, потом ряд новых сооружений кафе и ресторанов, потом идут велосипедные дорожки и резиновые беговые дорожки, потом идут газоны, подходящие прямо к пляжу, потом идут общедоступные пляжи) и Ataturk Park (парк, возвышающийся над морем с множеством ресторанов и кафе). На карте - схема автодорог в парке - автодороги разделены по направлению. Интересная особенность: парковка авто в парке под эвкалиптовыми деревьями в течение 1 часа или транзит на авто через парк - бесплатные. Пребывание до 12 часов - 8 лир или примерно 25 гривен. akurt все лето пребывал именно на этом пляже и не жалел заплатить 8 лир за удовольствие. На карте: 1 - Обзорный панорамный лифт (бесплатно для всех желающих). 2 - "Пирамида парк" с выставочным центром и концертным залом. Именно в этом зале проходят выставки произведений украинского декоративного искусства и выступления украинского хора "Берегиня" (сейчас идут интенсивные репетиции к новогодним праздникам).
1)Скажите, украинцам и без покупки недвижимости дают право нахождения в стране до 3 мес? И какие + дает покупка недвиги? 2)Почему выбрали именно тот комплекс где Вы сейчас купили квартиру? Почему не в рн Коньялти? 3)Я так понимаю в Турции в отличии от Киева и Испании и других стран ЕС , все же нету нуд пляжей? 4)А есть ли турецкие банки с обслуживанием или хотя бы онлайн на русском языке? 5)Вы уже выучили турецкий язык? Спасибо)))
привєт: Сейчас раннее утро в Махмултаре, а я уже выбрался из апартаментов. Вот, друзья, ради чего стоит просыпаться, ради чего стоит вставать в пять утра! Ради того, чтобы увидеть вот эту прибережную гору или Средиземное море! Море, на которое сейчас будут падать первые лучи солнца, рассвета, а не для того чтобы пойти на работу! Сегодня проснулся и такое ощущение сразу — Блин! Какое-то давно, давно забытое, ужасное ощущение, когда встаешь по будильнику. Сто лет не вставал по будильнику! Встал и сразу же понял, что сейчас не на работу, сейчас не вот это — толкотня в метро, ни какие-то там ужасные зомби лица пассажиров, которые едут куда-то там в какой-то офис, в коматозном состоянии прибывать. Думаю — сейчас я только сполоснусь, немножечко собью вот этот сон и примерно вот то что сейчас и вижу перед собой, так и представлял проснувшись — начнется сказка! Сказка, но не ужасная, которая начиналась каждый раз когда я ехал на работу. Вот ради этого, друзья, и стоит вставать!
отвєт: Так это сраная Аланья штоле? Для русских и украинских нищебродов? Да, ради этого стоит просыпаться
akurt написав:Предлагаю самим сделать выводы об умении/знаниях прорицателей и гадалок (часто пишущих тут на этой ветке) и ознакомиться с объявлениями о продаже квартир "1+1" в микрорайоне Hurma Анталии - микрорайон, который я всегда называл оптимальным по соотношению "цена-качество". Под оптимальным я понимал: не очень далеко от моря (1500 м) и не баснословные цены за "первую линию" (квартиры на первой линии в цене от 350 000 долларов - раскупают как пирожки). Я поставил фильтры: дом - новый или не более 3-х лет. Квартира "1+1". На этот момент 1 доллар = 7,83 лиры. Наиболее часто встречаются цены - как сговорились - в 515 000 лир (последние предложения). 515000=65 770 долларов. Пару предложений "выбиваются" из общего ряда - смотрите внимательно - "нулевые этажи" (не котируются) или недострои. Встроенные в браузеры переводчики - вам в помощь. Топик-стартер купил себе двушку в сентябре 2017 за 49 500 долларов. https://www.sahibinden.com/satilik-dair ... &a20=38473 Изучаем как все подешевело. Ну как прорицатели и прорицали... Удачи в поисках!
P.S. Позже дам анализ ситуации с квартирами "2+1".