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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:23

flyman
последнюю фразу точно сами придумали.
не позволяйте своему языку опережать свои мысли :mrgreen:
djbnd777
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  #<1 ... 863864865866
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