flyman написав:

з энотрнетовпривєт:Сейчас раннее утро в Махмултаре, а я уже выбрался из апартаментов. Вот, друзья, ради чего стоит просыпаться,! Ради того, чтобы увидеть вот эту прибережную гору или Средиземное море! Море, на которое сейчас будут падать первые лучи солнца, рассвета, а не для того чтобы пойти на работу! Сегодня проснулся и такое ощущение сразу — Блин! Какое-то давно, давно забытое, ужасное ощущение, когда встаешь по будильнику. Сто лет не вставал по будильнику! Встал и сразу же понял, что сейчас не на работу, сейчас не вот это — толкотня в метро, ни какие-то там ужасные зомби лица пассажиров, которые едут куда-то там в какой-то офис, в коматозном состоянии прибывать. Думаю — сейчас я только сполоснусь, немножечко собью вот этот сон и примерно вот то что сейчас и вижу перед собой, так и представлял проснувшись — начнется сказка! Сказка, но не ужасная, которая начиналась каждый раз когда я ехал на работу. Вот ради этого, друзья, и стоит вставать!отвєт:Так это сраная Аланья штоле? Для русских и украинских нищебродов? Да, ради этого стоит просыпаться