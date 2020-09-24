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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:23
flyman
последнюю фразу точно сами придумали.
не позволяйте своему языку опережать свои мысли
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55
вы не путайте проституцию с нудизмом!
второе, если сравнивать турчанок и наших девушек, то не удивительно почему в Украину турки валят забитіми самолетами и скупают недвигу в Одессе!
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Raymond
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:00
flyman написав:
з энотрнетов
привєт:Сейчас раннее утро в Махмултаре, а я уже выбрался из апартаментов. Вот, друзья, ради чего стоит просыпаться, ради чего стоит вставать в пять утра! Ради того, чтобы увидеть вот эту прибережную гору или Средиземное море! Море, на которое сейчас будут падать первые лучи солнца, рассвета, а не для того чтобы пойти на работу! Сегодня проснулся и такое ощущение сразу — Блин! Какое-то давно, давно забытое, ужасное ощущение, когда встаешь по будильнику. Сто лет не вставал по будильнику! Встал и сразу же понял, что сейчас не на работу, сейчас не вот это — толкотня в метро, ни какие-то там ужасные зомби лица пассажиров, которые едут куда-то там в какой-то офис, в коматозном состоянии прибывать. Думаю — сейчас я только сполоснусь, немножечко собью вот этот сон и примерно вот то что сейчас и вижу перед собой, так и представлял проснувшись — начнется сказка! Сказка, но не ужасная, которая начиналась каждый раз когда я ехал на работу. Вот ради этого, друзья, и стоит вставать!
отвєт:Так это сраная Аланья штоле? Для русских и украинских нищебродов? Да, ради этого стоит просыпаться
в 5 утра рассвет?
В это время года солнышко и там намного позже просыпается
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Raymond
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:25
Raymond написав:
вы не путайте проституцию с нудизмом!
Одна из форма бл*дства. Перед тобой голые тьолки ходят ...
Это нормальное явление?
И главное с какой целью тебя пристально рассматривает и кокетливо тебе улыбается.?
Как говорит Трамп, берёшь её за письку и вперёд.
За пивную будку или за мусорные контейнеры.
Раскрепощенные люди без комплексов. Пиши. Буду чаще приезжать к вам Анталию.
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Libo
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