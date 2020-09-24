flyman
последнюю фразу точно сами придумали.
не позволяйте своему языку опережать свои мысли
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:23
flyman
последнюю фразу точно сами придумали.
не позволяйте своему языку опережать свои мысли
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55
вы не путайте проституцию с нудизмом!
второе, если сравнивать турчанок и наших девушек, то не удивительно почему в Украину турки валят забитіми самолетами и скупают недвигу в Одессе!
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:00
в 5 утра рассвет?
В это время года солнышко и там намного позже просыпается
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:25
Одна из форма бл*дства. Перед тобой голые тьолки ходят ... Это нормальное явление? И главное с какой целью тебя пристально рассматривает и кокетливо тебе улыбается.?
Как говорит Трамп, берёшь её за письку и вперёд. За пивную будку или за мусорные контейнеры. Раскрепощенные люди без комплексов. Пиши. Буду чаще приезжать к вам Анталию.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:33
Да, украинец может находиться в Турции по безвизовому режиму каждые 90 дней в течение последних 180 дней. Я сам какое-то в время жил по такому графику.
На практике при покупке квартиры или её аренде проще оформить ВНЖ и не "считать дни".
Затраты на оформления ВНЖ - менее 100 долларов.
Эти затраты легко "отбивался" хотя бы так: оформляете "Музейную карту" за 60 лир (действует один год и только оформляется по предъявлению ВНЖ) - вход в 600 музеев и античных городов бесплатно (при цене билетов для иностранцев от 45 до 100 лир). Например, посещение самого большого в Европе аквариума в Анталии билет стоит 35 долларов, а для имеющего ВНЖ - 10.
Здесь небольшая путаница - Анталия состоит из районов и каждый район делится на микрорайоны.
Я живу в микрорайоне Хурма района Коньяалты. Так что все ОК.
Я впервые побывал в Турции в 2010 году (до этого всегда ездил 2 раза в год в Египет) и потом был каждый год по 2 раза в году - мои новые турецкие друзья все время меня катали по разным микрорайонам и все время все поездки заканчивались тем, что лучшего варианта, чем покупка квартиры именно в микрорайоне Хурма района города Коньяалты - близко к морю и хорошая инфраструктура - не найти.
Осматривая микрорайоны, обнаружили новые дома почти законченные постройкой - был год 2016.
В 2017 дом был готов к продаже в нем квартир. Опять посетили и видели, что по качеству очень неплохой.
"Последняя капля" была в сентябре 2017 - мы наведались и я встретил будущего соседа напротив - он сказал, что осмотрел все дома вокруг и по качеству этот самый лучший (что оказалось правдой) и что он купил, живет и вот не обнаружил недостатков. После этих слов я дал сразу задаток.
Что интересно, у этого соседа есть еще квартира в Стамбуле и он большей частью жил в Стамбуле.
Вот сейчас приехал в Анталию в марте и живет с женой только здесь.
Никогда не слышал о таких и думаю их не может быть.
Другое отношение - более терпимое/спокойное/скрытое - к вопросам пола и секса.
Минимум один есть - я там клиент постоянный - это банк Denizbank ("Морской банк") - принадлежит Эмиратам. Служба поддержки на русском языке. Интернет-банкинг - на турецком, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ. Меню в банкоматах было и на русском языке - будучи солидарными с Украиной и поддерживая ее стремление к закреплению своего национального украинского языка - сейчас из меню банкоматов русский язык убрали, оставили на английском, но внутри банка для приема нужно взять талончик (типа "занять очередь") - то автомат по выдаче талончиков все же имеет - кроме английского - русский язык.
Политика банка - хотя бы один сотрудник в банке знает английский язык. Я говорю на английском, если нужно.
У других банков всегда есть инернет-банкинг на английском.
Нет, не выучил и не очень нужно. Хотя это, конечно, неправильно.
Для жизни в Турции достаточно знать цифры, слова приветствия и "До свидания", "Гарного дня!".
Еще фраза "Сколько стоит?".
При этом все мои соседи уверены, что я знаю турецкий язык.
Обычно в предложении слышишь одно-два ключевых слова и понимаешь.
Кроме того, какие-то слова автоматически "залазят" в голову.
Иногда пользуюсь переводчиком на смартфоне.
Многие турки говорят ОТЛИЧНО на английском языке и это даже удивительно - вот наши студенты учат-учат и ничего не знают. А эти со школы учат и говорят реально неплохо, часто лучше меня гораздо.
Если вы обратитесь в больницу - ВАМ ВСЕГДА дадут бесплатно переводчика.
Спасибо за интересные актуальные вопросы.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 гру, 2020 06:39, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:58
Жениться нужно в Украине. У турков престижное дело - жениться на украинке. Пошло еще с времен турецкого султана, который женился на украинке Роксолане.
Я засматривался на дЭвушек во многих странах мира и подтверждаю: НАШИ - самые классные!
Тут украинцам повезло - и не ценят!
P.S. Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Анталія, 7-00 ранку. На вулиці в цей грудневий день - невеликий дощик. Термометр на майже відкритому балконі (відрита на ніч одна частина) показує +17, термометр в квартирі показує +20,5 - без застосування будь-яких приладів опалення. Ніякого постачальника газу я НЕ вибираю, ніяка оплата "за доставку" газу мене НЕ хвилює. Враховуючі захмарене небо, переключив подачу гарячої води від сонячного колектора на даху на подачу гарячої води від бойлера (така система переключення та розведення гарячої води зроблена забудовником - метод отримання гарячої води вибираеш сам). Перевів кондиціонери LG invertor на зиму з режиму охолодження на підігрів. Не включав.
В суботу-неділю очікується знову +21.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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