Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:33

Raymond написав: 1)Скажите, украинцам и без покупки недвижимости дают право нахождения в стране до 3 мес? И какие + дает покупка недвиги? 1)Скажите, украинцам и без покупки недвижимости дают право нахождения в стране до 3 мес? И какие + дает покупка недвиги?

Raymond написав: 2)Почему выбрали именно тот комплекс где Вы сейчас купили квартиру? Почему не в рн Коньялти? 2)Почему выбрали именно тот комплекс где Вы сейчас купили квартиру? Почему не в рн Коньялти?

в микрорайоне Хурма района города Коньяалты

Raymond написав: 3)Я так понимаю в Турции в отличии от Киева и Испании и других стран ЕС , все же нету нуд пляжей? 3)Я так понимаю в Турции в отличии от Киева и Испании и других стран ЕС , все же нету нуд пляжей?

Raymond написав: 4)А есть ли турецкие банки с обслуживанием или хотя бы онлайн на русском языке? 4)А есть ли турецкие банки с обслуживанием или хотя бы онлайн на русском языке?

Raymond написав: 5)Вы уже выучили турецкий язык?

5)Вы уже выучили турецкий язык?

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Да, украинец может находиться в Турции по безвизовому режиму каждые 90 дней в течение последних 180 дней. Я сам какое-то в время жил по такому графику.На практике при покупке квартиры или её аренде проще оформить ВНЖ и не "считать дни".Затраты на оформления ВНЖ - менее 100 долларов.Эти затраты легко "отбивался" хотя бы так: оформляете "Музейную карту" за 60 лир (действует один год и только оформляется по предъявлению ВНЖ) - вход в 600 музеев и античных городов бесплатно (при цене билетов для иностранцев от 45 до 100 лир). Например, посещение самого большого в Европе аквариума в Анталии билет стоит 35 долларов, а для имеющего ВНЖ - 10.Здесь небольшая путаница - Анталия состоит из районов и каждый район делится на микрорайоны.Я живу в микрорайоне Хурма района Коньяалты. Так что все ОК.Я впервые побывал в Турции в 2010 году (до этого всегда ездил 2 раза в год в Египет) и потом был каждый год по 2 раза в году - мои новые турецкие друзья все время меня катали по разным микрорайонам и все время все поездки заканчивались тем, что лучшего варианта, чем покупка квартиры именно- близко к морю и хорошая инфраструктура - не найти.Осматривая микрорайоны, обнаружили новые дома почти законченные постройкой - был год 2016.В 2017 дом был готов к продаже в нем квартир. Опять посетили и видели, что по качеству очень неплохой."Последняя капля" была в сентябре 2017 - мы наведались и я встретил будущего соседа напротив - он сказал, что осмотрел все дома вокруг и по качеству этот самый лучший (что оказалось правдой) и что он купил, живет и вот не обнаружил недостатков. После этих слов я дал сразу задаток.Что интересно, у этого соседа есть еще квартира в Стамбуле и он большей частью жил в Стамбуле.Вот сейчас приехал в Анталию в марте и живет с женой только здесь.Никогда не слышал о таких и думаю их не может быть.Другое отношение - более терпимое/спокойное/скрытое - к вопросам пола и секса.Минимум один есть - я там клиент постоянный - это банк Denizbank ("Морской банк") - принадлежит Эмиратам. Служба поддержки на русском языке. Интернет-банкинг - на турецком, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ. Меню в банкоматах было и на русском языке - будучи солидарными с Украиной и поддерживая ее стремление к закреплению своего национального украинского языка - сейчас из меню банкоматов русский язык убрали, оставили на английском, но внутри банка для приема нужно взять талончик (типа "занять очередь") - то автомат по выдаче талончиков все же имеет - кроме английского - русский язык.Политика банка - хотя бы один сотрудник в банке знает английский язык. Я говорю на английском, если нужно.У других банков всегда есть инернет-банкинг на английском.Нет, не выучил и не очень нужно. Хотя это, конечно, неправильно.Для жизни в Турции достаточно знать цифры, слова приветствия и "До свидания", "Гарного дня!".Еще фраза "Сколько стоит?".При этом все мои соседи уверены, что я знаю турецкий язык.Обычно в предложении слышишь одно-два ключевых слова и понимаешь.Кроме того, какие-то слова автоматически "залазят" в голову.Иногда пользуюсь переводчиком на смартфоне.Многие турки говорят ОТЛИЧНО на английском языке и это даже удивительно - вот наши студенты учат-учат и ничего не знают. А эти со школы учат и говорят реально неплохо, часто лучше меня гораздо.Спасибо за интересные актуальные вопросы.