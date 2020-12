Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31

Raymond написав: akurt цены бешенные , может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции!

В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте.

В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте.

p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1.