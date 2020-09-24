RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:12

Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.
Во-вторых, спрос рождает предложение.
Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.
А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.

Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.
Я соглашаюсь.
Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.
http://www.sunisblueresidence.com
Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить...
Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?
Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.
Он и говорит:
- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.
Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...
Глядишь - год-два - и созрею продать...

P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...
Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.
Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...
Но место - особое...
Вот он - рынок...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5152
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27

  akurt написав:Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.
Во-вторых, спрос рождает предложение.
Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.
А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.

Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.
Я соглашаюсь.
Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.
http://www.sunisblueresidence.com
Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить...
Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?
Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.
Он и говорит:
- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.
Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...
Глядишь - год-два - и созрею продать...

P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...
Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.
Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...
Но место - особое...
Вот он - рынок...


насчет цен, может и правы, на каждый товар свой покупатель.
А насчет ЕС не соглашусь, они закрыли пока свои двери для многих странн из-за пандемии, вот вакцинируют своих людей и тогда откроют двери.
Им же выгодно для УКраины открыть, и дешевая квалифицированная раб сила и с другой стороны еще свой товар нам пихают, да и на туристах неплохо зарабатывают Испания, Италия, Кипр, Греция и т.д.
Raymond
 
Повідомлень: 823
З нами з: 16.12.08
Подякував: 190 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31

  Raymond написав:akurt цены бешенные :shock: , может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции!

В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте.
p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33297
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2280 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 864865866867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 590, 591, 592
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5916 690620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 20:22
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1257 163627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:57
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 7645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26962)
04.12.2020 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.