Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда. Во-вторых, спрос рождает предложение. Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро. А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.
Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно. Я соглашаюсь. Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов. http://www.sunisblueresidence.com Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить... Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово? Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир. Он и говорит: - Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир. Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо... Глядишь - год-два - и созрею продать...
P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир... Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов. Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства... Но место - особое... Вот он - рынок...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда. Во-вторых, спрос рождает предложение. Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро. А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.
Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно. Я соглашаюсь. Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов. http://www.sunisblueresidence.com Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить... Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово? Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир. Он и говорит: - Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир. Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо... Глядишь - год-два - и созрею продать...
P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир... Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов. Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства... Но место - особое... Вот он - рынок...
насчет цен, может и правы, на каждый товар свой покупатель. А насчет ЕС не соглашусь, они закрыли пока свои двери для многих странн из-за пандемии, вот вакцинируют своих людей и тогда откроют двери. Им же выгодно для УКраины открыть, и дешевая квалифицированная раб сила и с другой стороны еще свой товар нам пихают, да и на туристах неплохо зарабатывают Испания, Италия, Кипр, Греция и т.д.
Raymond написав:akurt цены бешенные , может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции!
В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте. p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San! Конечно, надеяться на лучшее. И что Европу нам откроют... В марте 2020 стало известно, что в Европу в мае мне уже не попасть, и сдал я свои авиабилеты из Анталии в Марсель, а оттуда в Бордо... И купил на март 2021... Кто мог подумать, что и в марте 2021 я скорее всего не попаду в Марсель... А оттуда - в Бордо... Но будем надеяться...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.