Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 864865866867 Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:12

Во-вторых, спрос рождает предложение.

Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.

А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.



Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.

Я соглашаюсь.

Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.

http://www.sunisblueresidence.com

Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить...

Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?

Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.

Он и говорит:

- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.

Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...

Глядишь - год-два - и созрею продать...



P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...

Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.

Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...

Но место - особое...

Вот он - рынок... Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.Во-вторых, спрос рождает предложение.Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.Я соглашаюсь.Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы:Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.Он и говорит:- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...Глядишь - год-два - и созрею продать...Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...Но место - особое...Вот он - рынок... Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27 akurt написав: Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.

Во-вторых, спрос рождает предложение.

Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.

А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.



Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.

Я соглашаюсь.

Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.

http://www.sunisblueresidence.com

Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить...

Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?

Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.

Он и говорит:

- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.

Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...

Глядишь - год-два - и созрею продать...



P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...

Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.

Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...

Но место - особое...

Вот он - рынок... Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.Во-вторых, спрос рождает предложение.Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.Я соглашаюсь.Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы:Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.Он и говорит:- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...Глядишь - год-два - и созрею продать...Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...Но место - особое...Вот он - рынок...



насчет цен, может и правы, на каждый товар свой покупатель.

А насчет ЕС не соглашусь, они закрыли пока свои двери для многих странн из-за пандемии, вот вакцинируют своих людей и тогда откроют двери.

Им же выгодно для УКраины открыть, и дешевая квалифицированная раб сила и с другой стороны еще свой товар нам пихают, да и на туристах неплохо зарабатывают Испания, Италия, Кипр, Греция и т.д. насчет цен, может и правы, на каждый товар свой покупатель.А насчет ЕС не соглашусь, они закрыли пока свои двери для многих странн из-за пандемии, вот вакцинируют своих людей и тогда откроют двери.Им же выгодно для УКраины открыть, и дешевая квалифицированная раб сила и с другой стороны еще свой товар нам пихают, да и на туристах неплохо зарабатывают Испания, Италия, Кипр, Греция и т.д. Raymond Повідомлень: 823 З нами з: 16.12.08 Подякував: 190 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31 Raymond написав: akurt цены бешенные , может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции! akurt цены бешенные, может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции!

В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте.

p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1. В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте.p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1. ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

Повідомлень: 33298 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2281 раз. Подякували: 2544 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:36 San! Конечно, надеяться на лучшее. И что Европу нам откроют...

В марте 2020 стало известно, что в Европу в мае мне уже не попасть, и сдал я свои авиабилеты из Анталии в Марсель, а оттуда в Бордо...

И купил на март 2021...

Кто мог подумать, что и в марте 2021 я скорее всего не попаду в Марсель...

А оттуда - в Бордо...

Но будем надеяться... Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43 Який ріелтор при купівлі нерухомості на Вас заробить більше?



На скільки мені відомо, українська діаспора не має і не мала ніякого відношення до ріелторської діяльності в Туреччині.

"Наші" займаються більш інтелектуальними речами: мовні курси, курси співів та танців, концертна діяльність, перекладання на різні мови, проведення занять в Українській школі (працює під егідою Посольства України), музичні курси і таке інше. Наприклад, у четвер, 10 грудня, в 5* готелі Porto Bello - Фестиваль українського кіно (запрошений Герой України Іван Драч), концерт та демонстрація українського жіночого вбрання (частину авторської колекції привезли з Києва та Львова).

Тому цікво порівняти дії ріелторів - турецьких та російських.

Для порівння візьму те, що сам бачив на власні очі - новий житловий комплекс в мікрорайоні Sarisu (Жовта вода) району Коньяалти Анталії. Мене відверто здивувало, як активно заселяється новий комплекс.

Оголошення турецького рієлтора про продаж квартири "2+1" - житловий комплекс Green city від досить відомого забудовника Belenli Insaat (будинки його можна зустріти досить часто):

https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6451/detay

Докладна інформація про квартиру:

- площа бруто 100 кв. м, площа нетто 80 кв. м (цифри умовні, турецька особливість: цифри про квартиру наводяться тільки на прохання закордонного інвестора, в Туреччині товар продається "як є" і питання про площу часто викликає нерозуміння у турецького продавця. Як правило вказують "будівельну площу" - за розмірами зовнішніх стін).

- квартплата 200 лір (приблизно 700 гривень на місяць). Ніяких платежів за доставку води, газу, електрики, повітря, сонячного світла та гарної погоди.

- все "під ключ", "повний фарш", як говорять у нас. Газове опалення та гаряча вода від газового котла.

- в комплексі плавальний басейн, дитячій парк, фітнес-центр, сауна, парковка, охорона.

Оголошена ціна в 550 000 турецьких лір або 58 201 ойро.

Для наших людей щоби було зрозуміло: 58201/80=727 ойро кв.м або 873 долари квадратний метр.

Нагадаю: "повний фарш", повний ремонт, частково - меблі та побутова техніка.



Ту саму або таку ж саму (там всі квартири однакові) квартиру виставляють російські ріелтори, які працюють в офісі Antalya Homes:

https://prian.ru/price/turkey-2410-3235 ... 2uEALw_wcB



Несподіванка: 67 900 ойро. Площу вказують більш обережно - "наші/ненаші люди" 100% переміряють обов"язково самі рулеткою - 75 квадратів (вірю, що там за "нашими" методами підрахунків - внутрішня площа саме 75).

Ціну за кв. м пишуть самі: 905,33 ойро за квадрат (67900/75=905,33).



Різниця в апетитах здається, що сягає тільки 67900-58201=9 699 ойро.

Насправді є невеличка приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи".

Диявол криється, як відомо, в деталях: крім податку для покупця на нерухомісь в 4% та витрат на Державний кадастровий центр (приблизно 100 ойро) будуть включені додаткові послуги, які в Туреччині зовсім не потрібні: юрист, адвокат, перекладач, витрати на укладення Попереднього договору і таке інше. Гадаю: зверху ще буде прОцент ріелтора (буде встановлено, дивлячись на одяг покупця та його "гарячі очі").

Є й "замануха": розтермінування на 1 рік. Хоча будинок зданий, заселяється. На практиці це означає, що на квартиру буде накладено обтяження.



У турецького ріелтора - ціна є остаточною , вона вже включає винагороду ріелтора (від 2 до 6%).

Гадаю, що і в першому, і в другому випадку, крім податків, покупець оплатить і роботу по виготовленню обов"язкового Акту експертизи квартири (корисна для покупця річ) - 1200 лір або приблизно 120 ойро.

Чи можна торгуватися з російським ріелтором - не впевнений.

Чи можна торгуватися з турецьким - так, зазвичай хочуть заробити максимум 6%, мінімум 3%.

Інколи роблять так: 2% покупець та 2% - продавць.

Висновок: расіянські ріелторі хочуть заробити на покупцеві мінімум на 9 699 ойро більше.

Порада від akurt'a: звертатися напряму до Забудовника:

https://www.belenliinsaat.com

Have a nice day! На скільки мені відомо, українська діаспора не має і не мала ніякого відношення до ріелторської діяльності в Туреччині."Наші" займаються більш інтелектуальними речами: мовні курси, курси співів та танців, концертна діяльність, перекладання на різні мови, проведення занять в Українській школі (працює під егідою Посольства України), музичні курси і таке інше. Наприклад, у четвер, 10 грудня, вготелі Porto Bello - Фестиваль українського кіно (запрошений Герой України Іван Драч), концерт та демонстрація українського жіночого вбрання (частину авторської колекції привезли з Києва та Львова).Тому цікво порівняти дії ріелторів - турецьких та російських.Для порівння візьму те, що сам бачив на власні очі - новий житловий комплекс в мікрорайоні Sarisu (Жовта вода) району Коньяалти Анталії.Оголошення турецького рієлтора про продаж квартири "2+1" - житловий комплекс Green city від досить відомого забудовника Belenli Insaat (будинки його можна зустріти досить часто):Докладна інформація про квартиру:- площа бруто 100 кв. м, площа нетто 80 кв. м (цифри умовні, турецька особливість: цифри про квартиру наводяться тільки на прохання закордонного інвестора, в Туреччині товар продається "як є" і питання про площу часто викликає нерозуміння у турецького продавця. Як правило вказують "будівельну площу" - за розмірами зовнішніх стін).- квартплата 200 лір (приблизно 700 гривень на місяць). Ніяких платежів за доставку води, газу, електрики, повітря, сонячного світла та гарної погоди.як говорять у нас. Газове опалення та гаряча вода від газового котла.- в комплексі плавальний басейн, дитячій парк, фітнес-центр, сауна, парковка, охорона.Оголошена ціна в 550 000 турецьких лір абоДля наших людей щоби було зрозуміло: 58201/80=727 ойро кв.м або 873 долари квадратний метр.Нагадаю: "повний фарш", повний ремонт, частково - меблі та побутова техніка.Ту саму або таку ж саму (там всі квартири однакові) квартиру виставляють російські ріелтори, які працюють в офісі Antalya Homes:Несподіванка:Площу вказують більш обережно - "наші/ненаші люди" 100% переміряють обов"язково самі рулеткою - 75 квадратів (вірю, що там за "нашими" методами підрахунків - внутрішня площа саме 75).Ціну за кв. м пишуть самі: 905,33 ойро за квадрат (67900/75=905,33).Різниця в апетитах здається, що сягає тільки 67900-58201=Насправді є невеличка приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи".Диявол криється, як відомо, в деталях: крім податку для покупця на нерухомісь в 4% та витрат на Державний кадастровий центр (приблизно 100 ойро) будуть включені додаткові послуги, які в Туреччині зовсім не потрібні: юрист, адвокат, перекладач, витрати на укладення Попереднього договору і таке інше. Гадаю: зверху ще буде прОцент ріелтора (буде встановлено, дивлячись на одяг покупця та його "гарячі очі").Є й "замануха": розтермінування на 1 рік. Хоча будинок зданий, заселяється. На практиці це означає, що на квартиру буде накладено обтяження.У турецького ріелтора -, вона вже включає винагороду ріелтора (від 2 до 6%).Гадаю, що і в першому, і в другому випадку, крім податків, покупець оплатить і роботу по виготовленню обов"язкового Акту експертизи квартири (корисна для покупця річ) - 1200 лір або приблизно 120 ойро.Чи можна торгуватися з російським ріелтором - не впевнений.Чи можна торгуватися з турецьким - так, зазвичай хочуть заробити максимум 6%, мінімум 3%.Інколи роблять так: 2% покупець та 2% - продавць.Висновок: расіянські ріелторі хочуть заробити на покупцеві мінімум на 9 699 ойро більше.Порада від'a: звертатися напряму до Забудовника: Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 09:10 НЕДІЛЬНИЙ ПОЗИТИВ



Якось і "львівська", і "київська" гілки переповнені сумом. Вже не знають, куди подіти 50 000 - 100 000 доларів....

Внесу трохи позитиву.

Скоро - Новий рік. Всі готуються.

В Туреччині цікаво йде підготовка - до Нового року держава випустила Новорічну лотерею.

Важливо зауважити: тут немає лотерей, які належать країні-агресору або приватним особам: лотерея державна і трохи кумедна.

Варіант 1: за 2 (дві) ліри (7 гривень) купив миттєву - зідрав захисне покриття - виграв 2 (дві) ліри.

За 2 (дві) ліри купив знову лотерейний квиток - виграв 4 (чотири) ліри. За 4 (чотири) ліри купив 2 лотерейних квитка - виграв 0 лір. Таким чином втратив 2 (дві) ліри але придбав купу задоволення.



Варіант 2: лотерея, квиток з номером - розіграш кожні 10 днів. Вартість 12,5 ліри - купив 5 квитків на 62,5 ліри - перевірив - виграв 60 лір. Трохи погрався. Як у приказці: "Що думає півень, коли женеться за куркою? -"Не дожену, так хоч вдасться пробігтися!"

До Нового року цілий місяць йде продаж Новорічної лотереї:



Максимальный виграш - 100 000 000 лір (приблизно 12 500 000 доларів США).

Цікава особливість: 100 000 000 можна виграти, якщо придбати "повний квиток" за 100 лір (як на фото).

Паралельно продається квиток на право отримання 50% виграшу (має той же номер квитка) - вартує 50 лір - або 25% виграшу - 25 лір (приблизно 90 гривень).

Цікаво, що в супермаркеті такий квиток можна придбати, розплачуючись карткою Приватбанку.

Призи грошові також припадають, якщо співпали хоч одна/дві/три/чотири/п"ять цифр лотерейного квитка.



Найкращій варіант купівлі придумав я: купую одномоментно 4 квитка та 2 пляшки шампанського від ТМ Sava - ціна однакова - а хоч щось одне на Новий рік та "вибухне".



Пропорція: 4 квитка Новорічної лотереї=2 пляшки шампанського Брют.



P.S.

1. Якщо за квиток, куплений за ціною 1/2 пляшки шампанського, виграти 25 000 000 лір, то можна купити 25-50 квартир в Анталії.

2. Вчора в Анталію на відпочинок прибув форумчанин з цієї гілки, а завтра прибуває ще один - буду рекомендувати якраз такий сувенір привезти із собою в Україну. Шампанське реально класне!

Розіграш 31 грудня о 15-30 дня.

3. На моєму відкритому балконі +17, в квартирі без застосування приладів опалення +20,2, вдень прогнозують +20. Сонячно, голубе небо. Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +21,9 градуси. Якось і "львівська", і "київська" гілки переповнені сумом. Вже не знають, куди подіти 50 000 - 100 000 доларів....Внесу трохи позитиву.Скоро - Новий рік. Всі готуються.В Туреччині цікаво йде підготовка - до Нового рокувипустила Новорічну лотерею.Важливо зауважити: тут немає лотерей, які належать країні-агресору або приватним особам:і трохи кумедна.за 2 (дві) ліри (7 гривень) купив миттєву - зідрав захисне покриття - виграв 2 (дві) ліри.За 2 (дві) ліри купив знову лотерейний квиток - виграв 4 (чотири) ліри. За 4 (чотири) ліри купив 2 лотерейних квитка - виграв 0 лір. Таким чином втратив 2 (дві) ліри але придбав купу задоволення.лотерея, квиток з номером - розіграш кожні 10 днів. Вартість 12,5 ліри - купив 5 квитків на 62,5 ліри - перевірив - виграв 60 лір. Трохи погрався. Як у приказці: "Що думає півень, коли женеться за куркою? -"Не дожену, так хоч вдасться пробігтися!"Максимальный виграш - 100 000 000 лір (приблизно 12 500 000 доларів США).Цікава особливість: 100 000 000 можна виграти, якщо придбати "повний квиток" за 100 лір (як на фото).Паралельно продається квиток на право отримання 50% виграшу (має той же номер квитка) - вартує 50 лір - або 25% виграшу - 25 лір (приблизно 90 гривень).Цікаво, що в супермаркеті такий квиток можна придбати, розплачуючись карткою Приватбанку.Призи грошові також припадають, якщо співпали хоч одна/дві/три/чотири/п"ять цифр лотерейного квитка.Найкращій варіант купівлі придумав я: купую одномоментно 4 квитка та 2 пляшки шампанського від ТМ Sava - ціна однакова - а хоч щось одне на Новий рік та "вибухне".Пропорція: 4 квитка Новорічної лотереї=2 пляшки шампанського Брют.1.2. Вчора в Анталію на відпочинок прибув форумчанин з цієї гілки, а завтра прибуває ще один - буду рекомендувати якраз такий сувенір привезти із собою в Україну. Шампанське реально класне!Розіграш 31 грудня о 15-30 дня.3. На моєму відкритому балконі +17, в квартирі без застосування приладів опалення +20,2, вдень прогнозують +20. Сонячно, голубе небо. Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +21,9 градуси. Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt

Повідомлень: 5155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 864865866867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Квесторе_поверніться і 1 гістьМодератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 590 , 591 , 592

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 5915 692081

Козак-характерник Суб 05 гру, 2020 22:11 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 124 , 125 , 126

Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24 Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24 1257 163925

flyman Пон 30 лис, 2020 20:57 Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13 , 14 , 15

airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00 149 7727

Рыба-сом Пон 30 лис, 2020 16:40