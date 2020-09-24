Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда. Во-вторых, спрос рождает предложение. Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро. А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.
Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно. Я соглашаюсь. Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов. http://www.sunisblueresidence.com Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить... Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово? Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир. Он и говорит: - Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир. Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо... Глядишь - год-два - и созрею продать...
P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир... Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов. Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства... Но место - особое... Вот он - рынок...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда. Во-вторых, спрос рождает предложение. Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро. А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.
Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно. Я соглашаюсь. Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов. http://www.sunisblueresidence.com Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы: есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить... Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово? Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир. Он и говорит: - Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир. Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо... Глядишь - год-два - и созрею продать...
P.S. Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир... Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов. Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства... Но место - особое... Вот он - рынок...
насчет цен, может и правы, на каждый товар свой покупатель. А насчет ЕС не соглашусь, они закрыли пока свои двери для многих странн из-за пандемии, вот вакцинируют своих людей и тогда откроют двери. Им же выгодно для УКраины открыть, и дешевая квалифицированная раб сила и с другой стороны еще свой товар нам пихают, да и на туристах неплохо зарабатывают Испания, Италия, Кипр, Греция и т.д.
Raymond написав:akurt цены бешенные , может с Эмиратов и РФ кто-то и покупает, но за такие деньги можно шикарное жилье, как квартиры так и дома купить в Испании, Италии, Франции!
В самый раз нашим дремучим чинушам и ментовским мордам, состоящим в коррупционном кодле, которым просто не продадут жилье в нормальном месте. p.s. Вообще 350к за 180м2 на первой линии звучит недорого ) просто площади большие, это не 1+1.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San! Конечно, надеяться на лучшее. И что Европу нам откроют... В марте 2020 стало известно, что в Европу в мае мне уже не попасть, и сдал я свои авиабилеты из Анталии в Марсель, а оттуда в Бордо... И купил на март 2021... Кто мог подумать, что и в марте 2021 я скорее всего не попаду в Марсель... А оттуда - в Бордо... Но будем надеяться...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Який ріелтор при купівлі нерухомості на Вас заробить більше?
На скільки мені відомо, українська діаспора не має і не мала ніякого відношення до ріелторської діяльності в Туреччині. "Наші" займаються більш інтелектуальними речами: мовні курси, курси співів та танців, концертна діяльність, перекладання на різні мови, проведення занять в Українській школі (працює під егідою Посольства України), музичні курси і таке інше. Наприклад, у четвер, 10 грудня, в 5* готелі Porto Bello - Фестиваль українського кіно (запрошений Герой України Іван Драч), концерт та демонстрація українського жіночого вбрання (частину авторської колекції привезли з Києва та Львова). Тому цікво порівняти дії ріелторів - турецьких та російських. Для порівння візьму те, що сам бачив на власні очі - новий житловий комплекс в мікрорайоні Sarisu (Жовта вода) району Коньяалти Анталії. Мене відверто здивувало, як активно заселяється новий комплекс. Оголошення турецького рієлтора про продаж квартири "2+1" - житловий комплекс Green city від досить відомого забудовника Belenli Insaat (будинки його можна зустріти досить часто): https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6451/detay Докладна інформація про квартиру: - площа бруто 100 кв. м, площа нетто 80 кв. м (цифри умовні, турецька особливість: цифри про квартиру наводяться тільки на прохання закордонного інвестора, в Туреччині товар продається "як є" і питання про площу часто викликає нерозуміння у турецького продавця. Як правило вказують "будівельну площу" - за розмірами зовнішніх стін). - квартплата 200 лір (приблизно 700 гривень на місяць). Ніяких платежів за доставку води, газу, електрики, повітря, сонячного світла та гарної погоди. - все "під ключ", "повний фарш", як говорять у нас. Газове опалення та гаряча вода від газового котла. - в комплексі плавальний басейн, дитячій парк, фітнес-центр, сауна, парковка, охорона. Оголошена ціна в 550 000 турецьких лір або 58 201 ойро. Для наших людей щоби було зрозуміло: 58201/80=727 ойро кв.м або 873 долари квадратний метр. Нагадаю: "повний фарш", повний ремонт, частково - меблі та побутова техніка.
Несподіванка: 67 900 ойро. Площу вказують більш обережно - "наші/ненаші люди" 100% переміряють обов"язково самі рулеткою - 75 квадратів (вірю, що там за "нашими" методами підрахунків - внутрішня площа саме 75). Ціну за кв. м пишуть самі: 905,33 ойро за квадрат (67900/75=905,33).
Різниця в апетитах здається, що сягає тільки 67900-58201=9 699 ойро. Насправді є невеличка приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи". Диявол криється, як відомо, в деталях: крім податку для покупця на нерухомісь в 4% та витрат на Державний кадастровий центр (приблизно 100 ойро) будуть включені додаткові послуги, які в Туреччині зовсім не потрібні: юрист, адвокат, перекладач, витрати на укладення Попереднього договору і таке інше. Гадаю: зверху ще буде прОцент ріелтора (буде встановлено, дивлячись на одяг покупця та його "гарячі очі"). Є й "замануха": розтермінування на 1 рік. Хоча будинок зданий, заселяється. На практиці це означає, що на квартиру буде накладено обтяження.
У турецького ріелтора - ціна є остаточною, вона вже включає винагороду ріелтора (від 2 до 6%). Гадаю, що і в першому, і в другому випадку, крім податків, покупець оплатить і роботу по виготовленню обов"язкового Акту експертизи квартири (корисна для покупця річ) - 1200 лір або приблизно 120 ойро. Чи можна торгуватися з російським ріелтором - не впевнений. Чи можна торгуватися з турецьким - так, зазвичай хочуть заробити максимум 6%, мінімум 3%. Інколи роблять так: 2% покупець та 2% - продавць. Висновок: расіянські ріелторі хочуть заробити на покупцеві мінімум на 9 699 ойро більше. Порада від akurt'a: звертатися напряму до Забудовника: https://www.belenliinsaat.com Have a nice day!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Якось і "львівська", і "київська" гілки переповнені сумом. Вже не знають, куди подіти 50 000 - 100 000 доларів.... Внесу трохи позитиву. Скоро - Новий рік. Всі готуються. В Туреччині цікаво йде підготовка - до Нового року держава випустила Новорічну лотерею. Важливо зауважити: тут немає лотерей, які належать країні-агресору або приватним особам: лотерея державна і трохи кумедна. Варіант 1: за 2 (дві) ліри (7 гривень) купив миттєву - зідрав захисне покриття - виграв 2 (дві) ліри. За 2 (дві) ліри купив знову лотерейний квиток - виграв 4 (чотири) ліри. За 4 (чотири) ліри купив 2 лотерейних квитка - виграв 0 лір. Таким чином втратив 2 (дві) ліри але придбав купу задоволення.
Варіант 2: лотерея, квиток з номером - розіграш кожні 10 днів. Вартість 12,5 ліри - купив 5 квитків на 62,5 ліри - перевірив - виграв 60 лір. Трохи погрався. Як у приказці: "Що думає півень, коли женеться за куркою? -"Не дожену, так хоч вдасться пробігтися!" До Нового року цілий місяць йде продаж Новорічної лотереї: Максимальный виграш - 100 000 000 лір (приблизно 12 500 000 доларів США). Цікава особливість: 100 000 000 можна виграти, якщо придбати "повний квиток" за 100 лір (як на фото). Паралельно продається квиток на право отримання 50% виграшу (має той же номер квитка) - вартує 50 лір - або 25% виграшу - 25 лір (приблизно 90 гривень). Цікаво, що в супермаркеті такий квиток можна придбати, розплачуючись карткою Приватбанку. Призи грошові також припадають, якщо співпали хоч одна/дві/три/чотири/п"ять цифр лотерейного квитка.
Найкращій варіант купівлі придумав я: купую одномоментно 4 квитка та 2 пляшки шампанського від ТМ Sava - ціна однакова - а хоч щось одне на Новий рік та "вибухне".
P.S. 1. Якщо за квиток, куплений за ціною 1/2 пляшки шампанського, виграти 25 000 000 лір, то можна купити 25-50 квартир в Анталії. 2. Вчора в Анталію на відпочинок прибув форумчанин з цієї гілки, а завтра прибуває ще один - буду рекомендувати якраз такий сувенір привезти із собою в Україну. Шампанське реально класне! Розіграш 31 грудня о 15-30 дня. 3. На моєму відкритому балконі +17, в квартирі без застосування приладів опалення +20,2, вдень прогнозують +20. Сонячно, голубе небо. Температура води в Середземному морі у берегів Анталії +21,9 градуси.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.