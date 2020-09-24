Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43

Мене відверто здивувало, як активно заселяється новий комплекс.

ціна є остаточною

На скільки мені відомо, українська діаспора не має і не мала ніякого відношення до ріелторської діяльності в Туреччині."Наші" займаються більш інтелектуальними речами: мовні курси, курси співів та танців, концертна діяльність, перекладання на різні мови, проведення занять в Українській школі (працює під егідою Посольства України), музичні курси і таке інше. Наприклад, у четвер, 10 грудня, вготелі Porto Bello - Фестиваль українського кіно (запрошений Герой України Іван Драч), концерт та демонстрація українського жіночого вбрання (частину авторської колекції привезли з Києва та Львова).Тому цікво порівняти дії ріелторів - турецьких та російських.Для порівння візьму те, що сам бачив на власні очі - новий житловий комплекс в мікрорайоні Sarisu (Жовта вода) району Коньяалти Анталії.Оголошення турецького рієлтора про продаж квартири "2+1" - житловий комплекс Green city від досить відомого забудовника Belenli Insaat (будинки його можна зустріти досить часто):Докладна інформація про квартиру:- площа бруто 100 кв. м, площа нетто 80 кв. м (цифри умовні, турецька особливість: цифри про квартиру наводяться тільки на прохання закордонного інвестора, в Туреччині товар продається "як є" і питання про площу часто викликає нерозуміння у турецького продавця. Як правило вказують "будівельну площу" - за розмірами зовнішніх стін).- квартплата 200 лір (приблизно 700 гривень на місяць). Ніяких платежів за доставку води, газу, електрики, повітря, сонячного світла та гарної погоди.як говорять у нас. Газове опалення та гаряча вода від газового котла.- в комплексі плавальний басейн, дитячій парк, фітнес-центр, сауна, парковка, охорона.Оголошена ціна в 550 000 турецьких лір абоДля наших людей щоби було зрозуміло: 58201/80=727 ойро кв.м або 873 долари квадратний метр.Нагадаю: "повний фарш", повний ремонт, частково - меблі та побутова техніка.Ту саму або таку ж саму (там всі квартири однакові) квартиру виставляють російські ріелтори, які працюють в офісі Antalya Homes:Несподіванка:Площу вказують більш обережно - "наші/ненаші люди" 100% переміряють обов"язково самі рулеткою - 75 квадратів (вірю, що там за "нашими" методами підрахунків - внутрішня площа саме 75).Ціну за кв. м пишуть самі: 905,33 ойро за квадрат (67900/75=905,33).Різниця в апетитах здається, що сягає тільки 67900-58201=Насправді є невеличка приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи".Диявол криється, як відомо, в деталях: крім податку для покупця на нерухомісь в 4% та витрат на Державний кадастровий центр (приблизно 100 ойро) будуть включені додаткові послуги, які в Туреччині зовсім не потрібні: юрист, адвокат, перекладач, витрати на укладення Попереднього договору і таке інше. Гадаю: зверху ще буде прОцент ріелтора (буде встановлено, дивлячись на одяг покупця та його "гарячі очі").Є й "замануха": розтермінування на 1 рік. Хоча будинок зданий, заселяється. На практиці це означає, що на квартиру буде накладено обтяження.У турецького ріелтора -, вона вже включає винагороду ріелтора (від 2 до 6%).Гадаю, що і в першому, і в другому випадку, крім податків, покупець оплатить і роботу по виготовленню обов"язкового Акту експертизи квартири (корисна для покупця річ) - 1200 лір або приблизно 120 ойро.Чи можна торгуватися з російським ріелтором - не впевнений.Чи можна торгуватися з турецьким - так, зазвичай хочуть заробити максимум 6%, мінімум 3%.Інколи роблять так: 2% покупець та 2% - продавць.Висновок: расіянські ріелторі хочуть заробити на покупцеві мінімум на 9 699 ойро більше.Порада від'a: звертатися напряму до Забудовника: