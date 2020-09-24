Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:12

есть клиенты с баблом, чего бы их и не позабавить...

Ну, во-первых, вряд ли удастся в наше время купить что-то во Франции, в Италии, или в Испании, ибо въезд украинцам туда закрыт и - возможно - навсегда.Во-вторых, спрос рождает предложение.Это примерно как часы наручные за 100 000 евро или авто за 500 000 евро.А есть такие же за 10 евро и за 5 000 евро.Казалось бы нашему человеку это - за 350 000 долларов или выше - совсем не нужно.Я соглашаюсь.Но вот ведь какое дело - прямо на глазах заселяется новый жилой комплекс SunIsBlue - там самые дешевые квартиры по 350 000 долларов.Как говорил Остап Бендер: если в стране водятся деньги, то должны же быть люди, у которых их много... В переводе на язык темы:Но давайте смотреть прагматичнее: если рядом дома дорогие и народ "дорогой", и инфраструктура создается дорогая, то это ведь здорово?Сегодня возил по Анталии по делам своего председателя ОСББ - показываю ему недалёко от нас совсем новый дом и говорю: квартиры по 500 000 лир.Он и говорит:- Я вчера говорил с нашим Застройщиком, тот сказал, что цена на квартиры в нашем доме уже оцениваются в ХХХ ХХХ лир.Я подсчитал на калькуляторе: очень хорошо...Глядишь - год-два - и созрею продать...Тот же председатель показывал мне справа на трассе виллы и называл еще более умопомрачительные цены - там виллы по 300+ квадратов с плавательными бассейнами... Я даже цены не стал запоминать... сколько то там миллионов лир...Ну а вообще - как и на любом рынке - есть товар разный по цене - и за 17 000 долларов, и за 370 000 долларов.Вот на схеме выше - номер 6 - так ваще прикол - застройщик подсуетился - очень очень быстро - невероятно быстро - выстроил дом на 8 квартир и выставил сразу по 300 000 долларов... Там нет ничего на 300 000 долларов.... я ходил вокруг дома и смотрел из праздного любопытства...Но место - особое...Вот он - рынок...