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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 гру, 2020 20:23
Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt
stm написав: 1z_dnepr написав:
Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.
Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))
НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.
х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.P.S.
Поддерживаю Vint
: надо пробовать.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:04
akurt написав:
Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt
stm написав: 1z_dnepr написав:
Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.
Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))
НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.
х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.P.S.
Поддерживаю Vint
: надо пробовать.
т.е. вместо поговорить с менеджером повыше надо брать Приват. В 2018 мне Приват Свифт на 800евро блокернул. Сама же менеджер перезвонила и попросила кое-что поменять. Но менеджер повыше работы с физ.лицами звонила
есть моменты на сегодня работы банков что даже жирным клиентам блокируют без раскрытия конечного бенефициара операции. Поэтому пожелаем удачи в поисках конечного бенефициара турецкого застройщика юр.лица
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stm
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:18
Поставил stm "+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.
х х х
История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).
В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски и открываем приятелю счет, вносим баксы.
Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.
Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...
История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе..." Точнее не так:
"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию" проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5) и вернуться.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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