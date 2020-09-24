Додано: Пон 07 гру, 2020 21:18

Поставил stm "+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.



х х х

История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).

В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски и открываем приятелю счет, вносим баксы.

Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.

Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...



История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе..." Точнее не так:

"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию" проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5) и вернуться.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.