|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:23
Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt
stm написав: 1z_dnepr написав:
Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.
Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))
НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.
х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.P.S.
Поддерживаю Vint
: надо пробовать.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5159
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1948 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:04
akurt написав:
Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt
stm написав: 1z_dnepr написав:
Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.
Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))
НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.
х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.P.S.
Поддерживаю Vint
: надо пробовать.
т.е. вместо поговорить с менеджером повыше надо брать Приват. В 2018 мне Приват Свифт на 800евро блокернул. Сама же менеджер перезвонила и попросила кое-что поменять. Но менеджер повыше работы с физ.лицами звонила
есть моменты на сегодня работы банков что даже жирным клиентам блокируют без раскрытия конечного бенефициара операции. Поэтому пожелаем удачи в поисках конечного бенефициара турецкого застройщика юр.лица
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:18
Поставил stm "+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.
х х х
История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).
В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски и открываем приятелю счет, вносим баксы.
Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.
Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...
История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе..." Точнее не так:
"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию" проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5) и вернуться.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5159
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1948 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:43
akurt написав:
Поставил stm
"+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.
х х х
История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).
В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски
и открываем приятелю счет, вносим баксы.
Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.
Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...
История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе...
" Точнее не так:"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию"
проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5
) и вернуться.
Вот тут полностью поддерживаю. Посетить место жизни надо в самую противную погоду что бы понимать что +30 летом и +16 и влажность в 80% - это две большие разницы )))
и всё же Свифт надёжнее, но машины/самолёты, друзья/клавиши гораздо приятнее )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:16
Противная погода сейчас на ПРАВОМ берегу Днепра.
На нее с грустью грустно смотрит одна забавная дама, глядя в окно из замечательной 60-м квартирки....
C'est la vie...
В Анталии днем +18.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 07 гру, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5159
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1948 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:25
Кто хоть раз вывозил больше 10000 евро наличными через красный корридор о проблемах с перемещением этих больше 10000евро не рассказывает))
-
djbnd777
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:35
1z_dnepr написав:
Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.
А что у вас с доходами на этапе анкетирования? Я во всех банках при провиженинге указывал 100 тыс грн в месяц - с одной стороны, на такие доходы не требуют подтверждающих документов, с другой - пропускают все СВИФТ-переводы в пределах лимитов финмона
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8651
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 3617 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:58
akurt написав:
Противная погода сейчас на ПРАВОМ берегу Днепра.
На нее с грустью грустно смотрит одна забавная дама, глядя в окно из замечательной 60-м квартирки....C'est la vie...
В Анталии днем +18.
Забавную даму официально выпустили в Европу пока кое-кто рассказывает как это трудно, а тут дама из Хацапетовки и не по ухаживанию за стариками, вкиньтесь везёт же блондинкам )))) курточку уже теплее флис джакета одеваете? и как там про дожди которые только ночью )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:04
Заметно, stm, что у Вас как-то не очень весело в жизни...
В октябре 2019 так и не взяли на работу ухаживать за одноклассником Бени́то Ами́лькаре Андре́а Муссоли́ни...
Это настоящая беда... Понимаю...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5159
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1948 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5934
|694956
|
Пон 07 гру, 2020 19:33
Bolt
|
|1260
|164479
|
|
|149
|7802
|
|