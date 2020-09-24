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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:23

  stm написав:
  1z_dnepr написав:Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.

Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))

Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.

х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.

P.S. Поддерживаю Vint: надо пробовать.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:04

  akurt написав:
  stm написав:
  1z_dnepr написав:Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.

Везите в труселях ))))) всё по 3 законам Акурта )))))

Врите, дамочка, но не завирайтесь: akurt НИКОГДА не возил баксы в труселях и НИКОГДА никому не советовал.
Для этого есть у умных людей счета в банках, например, Польши и США.
На этом форуме очень много умных людей.

х х х
Сегодня были в офисе продаж с нашими человеками - обратил внимание - стоят аж 4 (четыре) терминала для оплаты по Договорам.
Это то, о чем я говорил: баксы на карте, лимит снят, оплата прямо у Застройщика как покупка мороженого в магазине.

P.S. Поддерживаю Vint: надо пробовать.

т.е. вместо поговорить с менеджером повыше надо брать Приват. В 2018 мне Приват Свифт на 800евро блокернул. Сама же менеджер перезвонила и попросила кое-что поменять. Но менеджер повыше работы с физ.лицами звонила ;) есть моменты на сегодня работы банков что даже жирным клиентам блокируют без раскрытия конечного бенефициара операции. Поэтому пожелаем удачи в поисках конечного бенефициара турецкого застройщика юр.лица :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:18

Поставил stm "+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.

х х х
История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).
В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски и открываем приятелю счет, вносим баксы.
Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.
Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...

История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе..." Точнее не так:
"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию" проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5) и вернуться.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:43

  akurt написав:Поставил stm "+" - все же бывают у человека светлые мысли. Даже приятно.

х х х
История 1. Год 2017 - на двух авто с приятелями выезжаем из Львова в Польшу в Закопане. Нас четверо - легально вывозим 4х10 000=40 000 евро (в долларах).
В Закопане заходим в ING Bank Шлёнски и открываем приятелю счет, вносим баксы.
Садимся прямо в отделении банка за интернет-банкинг (там стоит комп для клиентов) и всего за 10 (десять) злотых он делает SWIFT-перевод куда ему надо.
Потом повторял он ту же операцию еще... Пока катался на лыжах...

История 2. "При современном развитии печатного дела на Западе..." Точнее не так:
"При нынешних ценах на прямые авиаперелеты в Турцию" проще - чем делать переводы с проблемами - слетать в Анталию - вывезти нужное количество валюты - сделать все дела - отдохнуть, искупаться в море (я сегодня не плавал, а двое приятелей плавали - вода +21,5) и вернуться.

Вот тут полностью поддерживаю. Посетить место жизни надо в самую противную погоду что бы понимать что +30 летом и +16 и влажность в 80% - это две большие разницы )))
и всё же Свифт надёжнее, но машины/самолёты, друзья/клавиши гораздо приятнее )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:16

Противная погода сейчас на ПРАВОМ берегу Днепра.
На нее с грустью грустно смотрит одна забавная дама, глядя в окно из замечательной 60-м квартирки....
C'est la vie...
В Анталии днем +18.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 гру, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Кто хоть раз вывозил больше 10000 евро наличными через красный корридор о проблемах с перемещением этих больше 10000евро не рассказывает))
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:35

  1z_dnepr написав:Через SWIFT собирался внести аванс за квартиру в Турции. Украинский банк кроме договора с застройщиком запросил: структуру предприятия в Турции, сайт в Турции, Всех собственников предприятия в Турции и... Короче турки смотрят как на идиота. Сумма по SWIFT всего-то 7 тыс.евро (не превышает 300 тыс и тем более 400 тыс грн ограничений по SWIFT) Просто не дают платить.


А что у вас с доходами на этапе анкетирования? Я во всех банках при провиженинге указывал 100 тыс грн в месяц - с одной стороны, на такие доходы не требуют подтверждающих документов, с другой - пропускают все СВИФТ-переводы в пределах лимитов финмона
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:58

  akurt написав:Противная погода сейчас на ПРАВОМ берегу Днепра.
На нее с грустью грустно смотрит одна забавная дама, глядя в окно из замечательной 60-м квартирки....
C'est la vie...
В Анталии днем +18.

Забавную даму официально выпустили в Европу пока кое-кто рассказывает как это трудно, а тут дама из Хацапетовки и не по ухаживанию за стариками, вкиньтесь везёт же блондинкам )))) курточку уже теплее флис джакета одеваете? и как там про дожди которые только ночью )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:04

Заметно, stm, что у Вас как-то не очень весело в жизни...
В октябре 2019 так и не взяли на работу ухаживать за одноклассником Бени́то Ами́лькаре Андре́а Муссоли́ни...
Это настоящая беда... Понимаю...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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