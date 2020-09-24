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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:18

После переселения с Позняков на правый берег stm получила ВНЖ (Вечный вид На Жительство).
Тоже вообще-то неплохо...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:22

  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)
И вообще если я получу ВНЖ и ПМЖ опосля, я могу рассказывать как паскудно в Украине? Как всех наё... обманывают, а тут где теперешний ВНЖ рай земной? Так позволено?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:33

  stm написав:
  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)

Вот, классно: юриста из Киева все же взяли ухаживать за сеньором Алессандро - там и Трудовой договор, и обучение...
Если еще удачно сдала свою двушку в Киеве - то ваще - жир!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:38

  akurt написав:
  stm написав:
  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)

Вот, классно: юриста из Киева все же взяли ухаживать за сеньором Алессандро - там и Трудовой договор, и обучение...
Coreggia (70011, Бари, Италия) - милая деревушка... Если еще удачно сдала свою двушку в Киеве - то ваще - жир! Хоть поживет без нервов...

Акурт вот опять в гомно исходить, ведь трудно поверить что женщины и украинские не только сиделками могут работать? Мне приятно, особенно приятно, что когда в прошлом году Вы свалили из солнечной вотчины, в этом вы насладитесь самой лучшей Турцией зимой у моря ;) это ещё сезон ветров не настал )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41

Поставлю второй за сегодня "+" - вот с ветром и дождем я реально не умею бороться... А "сезон ветров" - это реально классно... Тут такого сезона не бывает, но реально классно звучит...
Строго так... Классно!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:48

  akurt написав:Поставлю второй за сегодня "+" - вот с ветром и дождем я реально не умею бороться... А "сезон ветров" - это реально классно... Тут такого сезона не бывает, но реально классно звучит...
Строго так... Классно!

т.е. про уровни оранжевый и красный вы таки не слышали всё 3 года проживания? ))) Отлично, я реально знакома с оранжевым, в то время как Анталию посетил в прошлом году красный ;) но даже интересно послушать про вечную песню про солнце )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:14

Скрывать не буду, мне stm реально нравится, в наше время милый беззлобный наивный человек - даже как-то редкость. Всю свою жизнь посвящает тому, как akurt неправильно живет... Заботится...
Сделаю приятный подарок.
На сегодня в Италии работают аж 3 (три) мои приятельницы из Украины - знаю инфу из "первых рук" и даже рад что stm вроде как нашла работу. Все же юрисконсультом в Киеве - за копейки - любой начнет нервничать...
Итак:
- приятельница 1 уже в Италии 20 (двадцать) лет. После 15 лет работы вышла очень даже удачно вторым браком за сеньора Ренцо Пиано . Да, строгий мужик, резкий, бьет иногда, в Украину не пускает, но зато она уже гражданка Италии. В плюс занесем то (и это главное), что сын живет в Украине, мама его поддерживала материально как студента - одевала с ног до головы и купила квартиру студенту. Парень на сегодня ОЧЕНЬ хорошо стоит на ногах. Магистр.
- приятельница 2 уже в Италии лет 10. Но отдыхает каждый год в Анталии. На пляже мне рассказала такие секреты - stm пригодится - Север и Юг Италии - две невероятно большие разницы. Это даже не Запад и Восток Украины. Это глубже и серьезнее. Так вот советовала устраиваться на работу не на юге, а на севере - и платят больше (на юге нищета реальная) и народ культурнее.
- приятельница 3 сказала, что Сицилия - рай на Земле. Прекрасные люди, напьются в усмерть садятся за руль и гасают по горам Сицилии. Очень забавно. Но надо не расслабляться: в тот день, когда она купила (!!!!) себе новое место работы у наших украинок (а места работы продаются) - вот не поверите - умер сын той одноклассница Муссолини, за которой она должна была начать ухаживать. Сыну было всего то 75. Вот взял и умер. Это он должен был оплачивать уход за мамой. А маме 95. Или 105... Вот как-то был "смазан" первый день работы.
Маму увезли в госпиталь - не сидеть же без дела на похоронах - поехала Приятельница 3 с мамой в госпиталь - мама взяла да и упала в свои 95 или 105 с больничной койки - были хлопоты...

Да, Италия - Трудовой договор и обучение у stm есть - очень нужная и очень непростая вещь...
Тут пожелаем stm удачи...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

  stm написав: интересно послушать про вечную песню про солнце )))


Мне тоже. :lol: Я значительную часть жизни прожил на экваторе, знаю, что такое "вечное лето", хорошо знаком с методами вербовки, и интересно наблюдать, как вас Акурт укатывает променять зиму в европейской столице на прогулку по пустынной набережной в солнечной турецкой глуши. :lol: Интересно, находятся желающиие? :roll:
Имейте в виду, Хемингуэй от вечного лета у моря спился и застрелился от скуки и тоски. :(
Libo
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