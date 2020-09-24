Додано: Вів 08 гру, 2020 00:14

Скрывать не буду, мне stm реально нравится, в наше время милый беззлобный наивный человек - даже как-то редкость. Всю свою жизнь посвящает тому, как akurt неправильно живет... Заботится...

Сделаю приятный подарок.

На сегодня в Италии работают аж 3 (три) мои приятельницы из Украины - знаю инфу из "первых рук" и даже рад что stm вроде как нашла работу. Все же юрисконсультом в Киеве - за копейки - любой начнет нервничать...

Итак:

- приятельница 1 уже в Италии 20 (двадцать) лет. После 15 лет работы вышла очень даже удачно вторым браком за сеньора Ренцо Пиано . Да, строгий мужик, резкий, бьет иногда, в Украину не пускает, но зато она уже гражданка Италии. В плюс занесем то (и это главное), что сын живет в Украине, мама его поддерживала материально как студента - одевала с ног до головы и купила квартиру студенту. Парень на сегодня ОЧЕНЬ хорошо стоит на ногах. Магистр.

- приятельница 2 уже в Италии лет 10. Но отдыхает каждый год в Анталии. На пляже мне рассказала такие секреты - stm пригодится - Север и Юг Италии - две невероятно большие разницы. Это даже не Запад и Восток Украины. Это глубже и серьезнее. Так вот советовала устраиваться на работу не на юге, а на севере - и платят больше (на юге нищета реальная) и народ культурнее.

- приятельница 3 сказала, что Сицилия - рай на Земле. Прекрасные люди, напьются в усмерть садятся за руль и гасают по горам Сицилии. Очень забавно. Но надо не расслабляться: в тот день, когда она купила (!!!!) себе новое место работы у наших украинок ( а места работы продаются ) - вот не поверите - умер сын той одноклассница Муссолини, за которой она должна была начать ухаживать. Сыну было всего то 75. Вот взял и умер. Это он должен был оплачивать уход за мамой. А маме 95. Или 105... Вот как-то был "смазан" первый день работы.

Маму увезли в госпиталь - не сидеть же без дела на похоронах - поехала Приятельница 3 с мамой в госпиталь - мама взяла да и упала в свои 95 или 105 с больничной койки - были хлопоты...



Да, Италия - Трудовой договор и обучение у stm есть - очень нужная и очень непростая вещь...

Тут пожелаем stm удачи...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.