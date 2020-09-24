Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41

Поставлю второй за сегодня "+" - вот с ветром и дождем я реально не умею бороться... А "сезон ветров" - это реально классно... Тут такого сезона не бывает, но реально классно звучит...

Строго так... Классно!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.