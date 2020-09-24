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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870>
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:18

После переселения с Позняков на правый берег stm получила ВНЖ (Вечный вид На Жительство).
Тоже вообще-то неплохо...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:22

  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)
И вообще если я получу ВНЖ и ПМЖ опосля, я могу рассказывать как паскудно в Украине? Как всех наё... обманывают, а тут где теперешний ВНЖ рай земной? Так позволено?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:33

  stm написав:
  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)

Вот, классно: юриста из Киева все же взяли ухаживать за сеньором Алессандро - там и Трудовой договор, и обучение...
Если еще удачно сдала свою двушку в Киеве - то ваще - жир!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:38

  akurt написав:
  stm написав:
  djbnd777 написав:Так выпускают всех в европу, не всех впускает европа.
Болезнь, трудовой договор, учёба, но никак не недвижимость. Мы ж о вашем внж или пмж пока не слышали.

Выпускают не всех, уже на этапе в Борисполе отсекают первую часть ;)

Вот, классно: юриста из Киева все же взяли ухаживать за сеньором Алессандро - там и Трудовой договор, и обучение...
Coreggia (70011, Бари, Италия) - милая деревушка... Если еще удачно сдала свою двушку в Киеве - то ваще - жир! Хоть поживет без нервов...

Акурт вот опять в гомно исходить, ведь трудно поверить что женщины и украинские не только сиделками могут работать? Мне приятно, особенно приятно, что когда в прошлом году Вы свалили из солнечной вотчины, в этом вы насладитесь самой лучшей Турцией зимой у моря ;) это ещё сезон ветров не настал )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41

Поставлю второй за сегодня "+" - вот с ветром и дождем я реально не умею бороться... А "сезон ветров" - это реально классно... Тут такого сезона не бывает, но реально классно звучит...
Строго так... Классно!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:48

  akurt написав:Поставлю второй за сегодня "+" - вот с ветром и дождем я реально не умею бороться... А "сезон ветров" - это реально классно... Тут такого сезона не бывает, но реально классно звучит...
Строго так... Классно!

т.е. про уровни оранжевый и красный вы таки не слышали всё 3 года проживания? ))) Отлично, я реально знакома с оранжевым, в то время как Анталию посетил в прошлом году красный ;) но даже интересно послушать про вечную песню про солнце )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:14

Сегодня чудесный день: stm нас уговорит переселиться в пустыню Сахара, там кажется дождь бывает один раз в 5 (пять) лет.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 04:33, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

  stm написав: интересно послушать про вечную песню про солнце )))


Мне тоже. :lol: Я значительную часть жизни прожил на экваторе, знаю, что такое "вечное лето", хорошо знаком с методами вербовки, и интересно наблюдать, как вас Акурт укатывает променять зиму в европейской столице на прогулку по пустынной набережной в солнечной турецкой глуши. :lol: Интересно, находятся желающиие? :roll:
Имейте в виду, Хемингуэй от вечного лета у моря спился и застрелился от скуки и тоски. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 02:21

  stm написав:И вообще если я получу ВНЖ и ПМЖ опосля, я могу рассказывать как паскудно в Украине? Как всех наё... обманывают, а тут где теперешний ВНЖ рай земной? Так позволено?

У них у многих трагедия и комплексы. По разным причинам нет возможности вернуться. Никто на родине, некуда и не к кому, не с чем, на чужбине в нищете и т.д. От этих комплексов пишут как им на этом пмж богато и счастливо. Так хорошо, что никогда к вам больше не приеду. Я долго жил среди таких. Более успешные тихонько молотят бабло, делают карьеру, учат детей, зарабатывают пенсию и не порывают с Украиной, надеются рано или поздно вернуться. Кто-то вернется, а кто-то приживется и там. Разные судьбы как и у всех. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:56

  Libo написав:
  stm написав: интересно послушать про вечную песню про солнце )))


Мне тоже. :lol: Я значительную часть жизни прожил на экваторе, знаю, что такое "вечное лето", хорошо знаком с методами вербовки, и интересно наблюдать, как вас Акурт укатывает променять зиму в европейской столице на прогулку по пустынной набережной в солнечной турецкой глуши. :lol: Интересно, находятся желающиие? :roll:
Имейте в виду, Хемингуэй от вечного лета у моря спился и застрелился от скуки и тоски. :(

1960-го року письменник повернувся до США, Айдахо. Останні роки життя Хемінгуей страждав на тяжку депресію і розлади психіки на тлі цирозу печінки. У 1960 році він лікувався в клініці Майо в Рочестері (штат Міннесота) з діагнозом депресії і серйозного розумового розладу. Після повернення з лікарні Хемінгуей вкоротив собі віку, вистріливши собі в лоба з мисливської рушниці, яку подарував йому його дідусь. Це відбулося 2 липня 1961 році у його власному будинку в Кетчумі, штат Айдахо, США.
jump
 
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