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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:26

Вивчаємо "Три Закони Акурта".

Урок 1. "Якщо в Анталії йде дощ, то він йде виключно вночі".
То правда: вночі щось капало. Ранок зустрічає форумчан з цієї гілки, які прибули на відпочинок в Анталію, голубим небом та яскравим сонцем.
Родина форумчанина 1 сьогодні проводить день на пляжі Коньяалти.
Родина форумчанина 2 о 8-00 виїхала в чудову подорож вздовж Середземного моря.
akurt'a можна зустріти сьогодні з 11-00 до 14-00 на гумових доріжках, що тягнуться вздовж всієї набережної Анталії... Зараз заряджаю свій MP3-player... Рухаєшся вздовж Набережної і дивишся, як дівчата вчать хлопців боксу... Джек-джек, Хук, Кросс, Свінг, Апперкот...
Зображення

Урок 2. В цей сонячний теплий грудневий день варто відвідати новий житловий комплекс SurYapi та роздивитися ретельно підземний паркінг свого будинка...
Зображення
В Києві, кажуть, паркувальне місце форумчани продають одне одному по 20 000 доларів.
Тут трохи простіше: купуєш двушку за 350 00 лір (350000/7,81=44 815 доларів США) і підземний паркінг для Вашого авто - Ваш.

Урок 3. В цей чудовий сонячний день, після того, як Ви випили каву на балконі, можна подивитися на процес закінчення будівництвом житлового будинка проєкту А136 на 33 поверхи, ой, помилився, на 5 поверхів, та проконтролювати процес завершення обладнання плавального басейну...
Зображення
Працюють хлопці, чи ні? Вчора при +18 працювали...
Зображення
Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати...
Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Рухаєшся вздовж Набережної і дивишся, як дівчата вчать хлопців боксу... Джек-джек
Джек - очень страшный удар :D :D :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:36

  jump написав:
  Libo написав:
  stm написав: интересно послушать про вечную песню про солнце )))


Мне тоже. :lol: Я значительную часть жизни прожил на экваторе, знаю, что такое "вечное лето", хорошо знаком с методами вербовки, и интересно наблюдать, как вас Акурт укатывает променять зиму в европейской столице на прогулку по пустынной набережной в солнечной турецкой глуши. :lol: Интересно, находятся желающиие? :roll:
Имейте в виду, Хемингуэй от вечного лета у моря спился и застрелился от скуки и тоски. :(

1960-го року письменник повернувся до США, Айдахо. Останні роки життя Хемінгуей страждав на тяжку депресію і розлади психіки на тлі цирозу печінки. У 1960 році він лікувався в клініці Майо в Рочестері (штат Міннесота) з діагнозом депресії і серйозного розумового розладу. Після повернення з лікарні Хемінгуей вкоротив собі віку, вистріливши собі в лоба з мисливської рушниці, яку подарував йому його дідусь. Це відбулося 2 липня 1961 році у його власному будинку в Кетчумі, штат Айдахо, США.

А чого такий смайлік :( ? на себе приміряєш?

Холостий, дітей не виховуєш, бухаєш 100500%! Яке в тебе счастя? Рубануть капустинку в "африці", на фонді? А потім що?

В чому сенс твого життя? Що ти після себе залишиш, крім пісулєк на цьому форумі і хфантазій про поділ, дачку, "свинок"?

Імхо, нічого, пусте місце ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

Тихо! Стояти!
Пан Libo - розумна та талоновита людина - він же пише з іронією...
Крім того, завжди дає корисні поради (принаймні я завжди прислуховуюсь): зараз закачав аудіокнигу Ерне́ста Мі́ллера Хемінгуе́я "Праздник, который всегда с тобой"... через пів-години висуваюся на пляж - буду слухати...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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