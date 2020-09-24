Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

Тихо! Стояти!

Пан Libo - розумна та талоновита людина - він же пише з іронією...

Крім того, завжди дає корисні поради (принаймні я завжди прислуховуюсь): зараз закачав аудіокнигу Ерне́ста Мі́ллера Хемінгуе́я "Праздник, который всегда с тобой"... через пів-години висуваюся на пляж - буду слухати...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.