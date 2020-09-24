Додано: Вів 08 гру, 2020 09:52

zРадио собирался давно поменять доходы, ноги голову не доносят в банк) Сделаю при следующем вызове в банк. Сегодня жене будем счет в евро открывать, поставлю "нормальную" сумму. Спасибо за совет.



Что мне посоветовали в банке. SWIFT отправить на физлицо, как помощь. Взносы отправлять каждый месяц в разных банках. За частный SWIFT всего 20 евро. а не от 0,75% + 30 евро при переводе на фирму. Сегодня буду что то экспериментировать.



В Приват вип звонил. Говорят все нужно, как у всех. Так как договор долевого участия на покупку квартиры в лирах, в евро перевод не отправят. Договор в евро "для замыливания" - не катит. Нужны все собственники в Турции, не забыв паспорта их муллы и моэдзина (с указанием марки и размера их обуви). Думаю откажут полюбому так как турки не очень любят зимние ботинки.



По поводу банка в Польше. Моя дочка вносила деньги в банк для покупки недвижимости во Вроцлаве. Потом с адвокатом рассказывала, от куда деньги у нее, кто давал, какие доходы у отца, а так же у ее отчима на Кипре и матери. Доходы ее естественно меньше чем она вносила. Возможно из-за того были вопросы, что она стала гражданкой Польши... Так что Польша так же не образец для таких как мы. Но особых сложностей у дочки не возникло, кроме оплаты 400 злотых адвокату.



Всем Хорошего дня.