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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:50
change_pm написав:
2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!
Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу. И турецкому тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!
Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу
. И турецкому тоже.
flyman написав: а в моїй, так сказати, без 5 хвилин поляку
Флай без 5 хвилин поляк.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07
flyman написав:
і 4 пачки франклінів і свіфтом за межі ЄС, фантастика.
change_pm написав: flyman написав:
да-да, заходиш з $40000 з вулиці в банк в Польщі, і SWIFT в Туреччину... це в акуртовій реальності... а в моїй, так сказати, без 5 хвилин поляку польський дойче банк рахунок для з.п. відкривав два тижні, потім сказав "ніт, совсєм нікак"
, так що прийшлось побігати по банках щоб відкрити рахунок щоб отримувати зепешку ... а друзі акурта з ноги двері відкривають ... вірю
То ти не фартовий якийсь (((( ... мабудь поляк?
кароч, 2017 рік - 30 хвилин відкриття рахунку в банку Міленіум - ніц проблем очевішче!
2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!
Хоча є біль - початок 20 року дуже "настоятельно" попросили закрити рахунок і забрати $ зі Сведбанку в Прибалтиці .... навіть погрожували!
Якщо на початку 2017 року - я вірю!
Закручувати гайки почали десь з серпня-вересня 17 року. В Міленіумі почали вимагати укр. ІНН для відкриття рахунку.
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44
change_pm написав:
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?
ще ж можна черех крипто-коени, тема не розкрита як за BTC взяти кавалірку в Анталії чи Істамбулі
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:55
flyman написав: change_pm написав:
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?
ще ж можна черех крипто-коени
, тема не розкрита як за BTC взяти кавалірку в Анталії чи Істамбулі
я старий для коєнів. хай покоління ...? на них надро...
Мені золотішко, платина вдоподоби)))
зі. притиняй засирати гілку. пошукай прогноз у мене в гілці, що я давав по Альбіон РН на 20 рік і прокоментуй факти ))) прогноз давав десь рік тому...
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