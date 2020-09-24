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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!

Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу. И турецкому тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!

Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу. И турецкому тоже.

  flyman написав: а в моїй, так сказати, без 5 хвилин поляку

Флай без 5 хвилин поляк.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:да-да, заходиш з $40000 з вулиці в банк в Польщі, і SWIFT в Туреччину... це в акуртовій реальності... а в моїй, так сказати, без 5 хвилин поляку польський дойче банк рахунок для з.п. відкривав два тижні, потім сказав "ніт, совсєм нікак", так що прийшлось побігати по банках щоб відкрити рахунок щоб отримувати зепешку ... а друзі акурта з ноги двері відкривають ... вірю

То ти не фартовий якийсь (((( ... мабудь поляк? :lol:

кароч, 2017 рік - 30 хвилин відкриття рахунку в банку Міленіум - ніц проблем очевішче!
2019 рік - 30 хвилин, відкриття рахунку в Нест Банк - ніц проблем очевішче!

Хоча є біль - початок 20 року дуже "настоятельно" попросили закрити рахунок і забрати $ зі Сведбанку в Прибалтиці .... навіть погрожували!

і 4 пачки франклінів і свіфтом за межі ЄС, фантастика.

Якщо на початку 2017 року - я вірю!

Закручувати гайки почали десь з серпня-вересня 17 року. В Міленіумі почали вимагати укр. ІНН для відкриття рахунку.

зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44

  change_pm написав:
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?

ще ж можна черех крипто-коени, тема не розкрита як за BTC взяти кавалірку в Анталії чи Істамбулі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:55

  flyman написав:
  change_pm написав:
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?

ще ж можна черех крипто-коени, тема не розкрита як за BTC взяти кавалірку в Анталії чи Істамбулі

я старий для коєнів. хай покоління ...? на них надро...

Мені золотішко, платина вдоподоби)))

зі. притиняй засирати гілку. пошукай прогноз у мене в гілці, що я давав по Альбіон РН на 20 рік і прокоментуй факти ))) прогноз давав десь рік тому...
change_pm
 
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