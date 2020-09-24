Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу. И турецкому тоже.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пример не в тему: Некст-банк не откроет счёт украинскому туристу. И турецкому тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:07
Якщо на початку 2017 року - я вірю!
Закручувати гайки почали десь з серпня-вересня 17 року. В Міленіумі почали вимагати укр. ІНН для відкриття рахунку.
зі. А ти думаєш, з якого банку (і країни) я плачу за хату в Анталії?
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44
ще ж можна черех крипто-коени, тема не розкрита як за BTC взяти кавалірку в Анталії чи Істамбулі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:55
я старий для коєнів. хай покоління ...? на них надро...
Мені золотішко, платина вдоподоби)))
зі. припиняй засирати гілку. пошукай прогноз у мене в гілці, що я давав по Альбіон РН на 20 рік і прокоментуй факти ))) прогноз давав десь рік тому...
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40
Кавалірки тут не продукують - то для бідноти. На вторинному ринку можна зустріти.
Законом заборонено - не пам"ятаю з якого року - будувати будинки з квартирами "0+1".
Найменші квартири можуть бути площею брутто 55-63 кв.м, а нетто не менше 43 (мабуть) кв. метрів.
Зазвичай "двушки" "1+1" мають площу нетто від 51 до 60 кв. метрів.
Квартири "2+1" зараз - в новобудовах - мають площу від 90 кв.м, гарною вважається квартира в 110 кв.м та більше.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:42
Цим це Ви тут займаєтесь? Чуму закони Акурта не вивчаєте?
Після вивчення Першого Закону пропоную його посилити викинувши друге речення.
Хто за? Хто проти? Бажано з обгрунтуванням?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:43
А як же тьотя з Урала, яка взяла за 17куе і ще переробила бакон у кімнату почті за півціни кавалірки.
Не кажіть що нема.
А в Істамбулі?
Думаю там і 15м2 є.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Все-все отменилось. Спасибо за оказанное внимание к моему вопросу. Моя тема закрыта #
Востаннє редагувалось 1z_dnepr в Вів 08 гру, 2020 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну не балкон, а всі додаткові витрати з оформлення, перепланування, меблювання, укоплектування технікою)) Тобто близько 40тис.$ і можна заселятися, а в нас тут в провінції лише голі стіни в 2к. можна отримати за таку суму. А що там в Польщі в столицях воєводств за такі гроші пропонують?
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