Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40

Кавалірки тут не продукують - то для бідноти. На вторинному ринку можна зустріти.

Законом заборонено - не пам"ятаю з якого року - будувати будинки з квартирами "0+1".

Найменші квартири можуть бути площею брутто 55-63 кв.м, а нетто не менше 43 (мабуть) кв. метрів.

Зазвичай "двушки" "1+1" мають площу нетто від 51 до 60 кв. метрів.

Квартири "2+1" зараз - в новобудовах - мають площу від 90 кв.м, гарною вважається квартира в 110 кв.м та більше.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.