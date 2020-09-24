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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02

Я як відчував, що пане Квесторе_поверніться проявиться сьогодні - та набрав 5 зразків гальки на березі - кожний зразок запакував у пакет вагою 1 кг та завтра відправлю кур"єром у Львів.
В нього там на Грибовицькому сміттєзвалищі офіс - очищують все підряд від грязюки та сміття - "тема" актуальна і грошовита.
Доставка з Анталії у Львів - такса від "наших", що тим заробляють - 3$ за 1 кг - вважаю що для запровадження новітнього способу очищення гальки на пляжах Середземного моря витрати на зразки 5х3=15$ є помірною ціною.
Зображення
Зображення
Зразки для бротьби із сміттям між камінчиками гальки відбирав за "правильною" технологією - за "нормальних умов":
- температура повітря +19,1;
- вологість повітря 68%;
- температура води в Середземному морі +22;
- час відбору: 13-20.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11

  1z_dnepr написав:Поставили по мне "стоп" на всем: на SWIFT, на любой перевод который нужно делать через открытие счета... Свечусь я во всех системах как "публічна особа"

В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлень: 5169
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 776 раз.
 
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  #<1 ... 869870871872
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