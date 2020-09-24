В нього там на Грибовицькому сміттєзвалищі офіс - очищують все підряд від грязюки та сміття - "тема" актуальна і грошовита.
Доставка з Анталії у Львів - такса від "наших", що тим заробляють - 3$ за 1 кг - вважаю що для запровадження новітнього способу очищення гальки на пляжах Середземного моря витрати на зразки 5х3=15$ є помірною ціною.
Зразки для бротьби із сміттям між камінчиками гальки відбирав за "правильною" технологією - за "нормальних умов":
- температура повітря +19,1;
- вологість повітря 68%;
- температура води в Середземному морі +22;
- час відбору: 13-20.