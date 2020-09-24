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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11

  1z_dnepr написав:Поставили по мне "стоп" на всем: на SWIFT, на любой перевод который нужно делать через открытие счета... Свечусь я во всех системах как "публічна особа"

В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26

Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити. :wink:
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:41

  Квесторе_поверніться написав:Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити. :wink:
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи. :)

Це так би автотренінг: чому я (тобто акурт) не вна неньці - бо... погода, люди, влада ...
Болєзнь емігрантів-невозвратішек.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:18

Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:26

  Квесторе_поверніться написав:Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?

таких відчуттів не було, тяги за берізками, чи як там.
просто є усвідомлення того, що і де краще для чого краще, а що так собі.
можливо пенсіонером-лендлордом краще в Анталії,
а може в Албанії чи Чорногорії або Болгарії.

А нерухомість (спадковий хрущ/панель) здавати в оренду ліпше в Києві (поки що), і то не точно.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 869870871872
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