В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11
В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26
Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити.
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:41
Це так би автотренінг: чому я (тобто акурт) не вна неньці - бо... погода, люди, влада ...
Болєзнь емігрантів-невозвратішек.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:18
Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:26
таких відчуттів не було, тяги за берізками, чи як там.
просто є усвідомлення того, що і де краще для чого краще, а що так собі.
можливо пенсіонером-лендлордом краще в Анталії,
а може в Албанії чи Чорногорії або Болгарії.
А нерухомість (спадковий хрущ/панель) здавати в оренду ліпше в Києві (поки що), і то не точно.
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