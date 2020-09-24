Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

По поводу налогов Вы ошибаетесь.

Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали.

НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.



Налоги в Турции платят:

- граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности.

- нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики.

У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%.

- в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.



НО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.