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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11

  1z_dnepr написав:Поставили по мне "стоп" на всем: на SWIFT, на любой перевод который нужно делать через открытие счета... Свечусь я во всех системах как "публічна особа"

В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26

Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити. :wink:
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:41

  Квесторе_поверніться написав:Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити. :wink:
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи. :)

Це так би автотренінг: чому я (тобто акурт) не вна неньці - бо... погода, люди, влада ...
Болєзнь емігрантів-невозвратішек.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:18

Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:26

  Квесторе_поверніться написав:Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?

таких відчуттів не було, тяги за берізками, чи як там.
просто є усвідомлення того, що і де краще для чого краще, а що так собі.
можливо пенсіонером-лендлордом краще в Анталії,
а може в Албанії чи Чорногорії або Болгарії.

А нерухомість (спадковий хрущ/панель) здавати в оренду ліпше в Києві (поки що), і то не точно.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:45

  flyman написав:таких відчуттів не було, тяги за берізками, чи як там.


Яка ти байдужа і черства людина! :?
Невже не сумував за вишнями, галушками, борщом з печі, семом?! :roll:
Невже не кортіло україночку в ясну і зоряну ніч?! :oops:
Нах тоді таке життя без всього цього. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:50

  akurt написав:
  Raymond написав:1)Скажите, украинцам и без покупки недвижимости дают право нахождения в стране до 3 мес? И какие + дает покупка недвиги?

Да, украинец может находиться в Турции по безвизовому режиму каждые 90 дней в течение последних 180 дней. Я сам какое-то в время жил по такому графику.
На практике при покупке квартиры или её аренде проще оформить ВНЖ и не "считать дни".
Затраты на оформления ВНЖ - менее 100 долларов.
Эти затраты легко "отбивался" хотя бы так: оформляете "Музейную карту" за 60 лир (действует один год и только оформляется по предъявлению ВНЖ) - вход в 600 музеев и античных городов бесплатно (при цене билетов для иностранцев от 45 до 100 лир). Например, посещение самого большого в Европе аквариума в Анталии билет стоит 35 долларов, а для имеющего ВНЖ - 10.



Да экономия хорошая если получить ВНЖ, но akurt не сказал о налогах, если есть ВНЖ , то обязуют платить налоги от 15-40% :twisted:
я так понял если вдруг захотите сдать в аренду недвигу, или будете какие-то переводы получать, то как мин -15% и аж до -40%)))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

По поводу налогов Вы ошибаетесь.
Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали.
НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.

Налоги в Турции платят:
- граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности.
- нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики.
У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%.
- в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.

НО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.

Давайте джерело інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:59

А чи не підкоп це під Закони Акурта?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/8/668952/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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