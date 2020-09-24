В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11
В Вашей ситуации похоже только такой вариант: легко и просто прилететь в Турцию - отдохнуть+развлечься (сегодня семья одного из форумчан прямо с этой ветки загорала на пляже до 14-00) и решить денежно/финансово/юридические вопросы.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26
Akurt, не любите Ви Неньку УКраїну.
Все підкреслєте шо все дуже погано на Вашій батьківщині а в Анталії рай земний.
Але і в Анталії є мінуси...турки смітять багато, немає на них німця.
Але щоб погодитися...Ви починаєте тролити.
Питання то було підняте більш важливе...зазіхаю на Ваш перший Закон.
А Ви ігнорите.
Ну і піднімаю гілку в топи.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:41
Це так би автотренінг: чому я (тобто акурт) не вна неньці - бо... погода, люди, влада ...
Болєзнь емігрантів-невозвратішек.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:18
Flyman, все покину і полину на рідну Вкраїну...
Не було у Вас таких відчуттів там...не в Неньці Україні?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:26
таких відчуттів не було, тяги за берізками, чи як там.
просто є усвідомлення того, що і де краще для чого краще, а що так собі.
можливо пенсіонером-лендлордом краще в Анталії,
а може в Албанії чи Чорногорії або Болгарії.
А нерухомість (спадковий хрущ/панель) здавати в оренду ліпше в Києві (поки що), і то не точно.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:45
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:50
Да экономия хорошая если получить ВНЖ, но akurt не сказал о налогах, если есть ВНЖ , то обязуют платить налоги от 15-40%
я так понял если вдруг захотите сдать в аренду недвигу, или будете какие-то переводы получать, то как мин -15% и аж до -40%)))
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51
По поводу налогов Вы ошибаетесь.
Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали.
НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.
Налоги в Турции платят:
- граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности.
- нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики.
У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%.
- в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.
НО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Давайте джерело інфо?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:59
А чи не підкоп це під Закони Акурта?
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