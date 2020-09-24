Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

По поводу налогов Вы ошибаетесь.

Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали.

НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.



Налоги в Турции платят:

- граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности.

- нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики.

У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%.

- в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.



НО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.



P.S. Я должен буду заплатить налог на доход по ставке от 0 до 40% в случае получения прибыли, возникшей в результате продажи квартиры ранее 5-ти лет владения.

И то там хитрая система:

- государство самостоятельно переоценивает цену вашей квартиры автоматически каждый год - увеличивая (!!!) ее цену на официально утвержденный уровень инфляции.

- далее, высчитывают разницу цены покупки квартиры ТОГДА (менее 5-ти лет) и на момент продажи.

- эта разница - если она возникла - составляет ПРИБЫЛЬ.

- из этой разницы сперва вычитается необлагаемый минимум, который меняется каждый год (!!!). На 2020 утвержден в сумме 21 000 лир.

- из оставшейся суммы вычитается заявленные продавцом расходы, который он понес на ремонт/модернизацию квартиры.

- новая оставшаяся сумма разбивается на 4 градации - каждая градация тогда подлежит налогообложению по РАЗНОЙ ставке.



Обратите внимание: в Украине совсем другая система налогообложения при продаже - процент от ОБЩЕЙ оценочной стоимости и еще жуткие - прямо скажем - расходы на нотариуса (которых тут нет вообще). В Украине такой налог может быть гораздо больше, чем при продаже квартиры в Турции.



Само забавное: Вы/я этот налог должны задекларировать в мае СЛЕДУЮЩЕГО за годом продажи году и уплатить налог - инфляция Вам в этом трудном деле немного поможет.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.