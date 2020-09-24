Це всі мої приятелі - і ФОПи, і володарі всіляких ВАТ і так далі.
Не ходіть далеко - зайдіть в Кінг Крос Леополіс та дізнаєтеся, що весь величезний супермаркет - то купа ФОПів.
І податки там платять копійки. Ви просто не в курсі.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:05
Це всі мої приятелі - і ФОПи, і володарі всіляких ВАТ і так далі.
Не ходіть далеко - зайдіть в Кінг Крос Леополіс та дізнаєтеся, що весь величезний супермаркет - то купа ФОПів.
І податки там платять копійки. Ви просто не в курсі.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08
Закони Акурта суворі, але діють і діятимуть. Тут нема куди подітися.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Трішки в темі...але 90% - ні, ніхто не рахував.
До речі АТБ дуже великий платник податків як і Сільпо.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:14
Місяць другий і Іспанію включать в список...викидайте 2 речення з Першого Закону.
Постраждає Ваше наукове реноме.
А так з наступного року Ваші Закони введуть в шкільну програму...скажемо по географії.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:19
Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія...
І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть...
Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ.
Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...
Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:26
Практика критерій Законів.
Ну як хочте...так не підніметесь на пядестал де сидять Великі.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:31
Саме смішне, що я вже не 100, а 100500 разів писав: а мені нічого і ні від кого не потрібно.
Просто ділюся з людьми РЕАЛЬНИМ досвідом, реальним поглядом на речі, а не балачками та бла-бла-бла...
Як в кінцевій фразі знаменитого львівського анекдота, який вперше почув давно-давно на Левандівці: "Маю час та натхнення!"
З балачками та бла-бла-бла тут носяться і носяться - як хтось із торбою...
К.К.Д.=0
Виключення: багато розумних людей на "київській гілці". Там читаю із задоволенням...
Не коментую... Але приємно, що багато розумних...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Визнаю...багато цінної інфо від Вас.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:26
Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.
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