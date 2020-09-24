Додано: Вів 08 гру, 2020 19:19

Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія...

І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть...

Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ.

Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.

Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...



Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!

Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.