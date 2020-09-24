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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:05

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.

Давайте джерело інфо?


Це всі мої приятелі - і ФОПи, і володарі всіляких ВАТ і так далі.
Не ходіть далеко - зайдіть в Кінг Крос Леополіс та дізнаєтеся, що весь величезний супермаркет - то купа ФОПів.
І податки там платять копійки. Ви просто не в курсі.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08

  Квесторе_поверніться написав:А чи не підкоп це під Закони Акурта?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/8/668952/

Закони Акурта суворі, але діють і діятимуть. Тут нема куди подітися.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ви просто не в курсі.

Трішки в темі...але 90% - ні, ніхто не рахував.
До речі АТБ дуже великий платник податків як і Сільпо.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:14

  akurt написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи не підкоп це під Закони Акурта?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/8/668952/

Закони Акурта суворі, але діють і діятимуть. Тут нема куди подітися.

Місяць другий і Іспанію включать в список...викидайте 2 речення з Першого Закону. :)
Постраждає Ваше наукове реноме.
А так з наступного року Ваші Закони введуть в шкільну програму...скажемо по географії.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:19

Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія...
І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть...
Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ.
Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...

Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:26

  akurt написав:Читав про такі плани відновлення.
Перше, що подумав, що в лікарні теж хворим дають надію.
Здається, у Вас була улюблена фраза на кшалт "Будемо споглядати..."

Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!

Практика критерій Законів.
Ну як хочте...так не підніметесь на пядестал де сидять Великі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:31

Саме смішне, що я вже не 100, а 100500 разів писав: а мені нічого і ні від кого не потрібно.
Просто ділюся з людьми РЕАЛЬНИМ досвідом, реальним поглядом на речі, а не балачками та бла-бла-бла...
Як в кінцевій фразі знаменитого львівського анекдота, який вперше почув давно-давно на Левандівці: "Маю час та натхнення!"
З балачками та бла-бла-бла тут носяться і носяться - як хтось із торбою...
К.К.Д.=0
Виключення: багато розумних людей на "київській гілці". Там читаю із задоволенням...
Не коментую... Але приємно, що багато розумних...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Просто ділюся з людьми РЕАЛЬНИМ досвідом, реальним поглядом на речі

Визнаю...багато цінної інфо від Вас.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:26

  akurt написав:По поводу налогов Вы ошибаетесь.
Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали.
НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.

Налоги в Турции платят:
- граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности.
- нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики.
У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%.
- в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.

НО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО, ЧТО ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ: в которой 90% работают "в черную" и по "схемам" и не платят или почти не платят никаких налогов, все же волнуются об этом деле.

P.S. Я должен буду заплатить налог на доход по ставке от 0 до 40% в случае получения прибыли, возникшей в результате продажи квартиры ранее 5-ти лет владения.
И то там хитрая система:
- государство самостоятельно переоценивает цену вашей квартиры автоматически каждый год - увеличивая (!!!) ее цену на официально утвержденный уровень инфляции.
- далее, высчитывают разницу цены покупки квартиры ТОГДА (менее 5-ти лет) и на момент продажи.
- эта разница - если она возникла - составляет ПРИБЫЛЬ.
- из этой разницы сперва вычитается необлагаемый минимум, который меняется каждый год (!!!). На 2020 утвержден в сумме 21 000 лир.
- из оставшейся суммы вычитается заявленные продавцом расходы, который он понес на ремонт/модернизацию квартиры.
- новая оставшаяся сумма разбивается на 4 градации - каждая градация тогда подлежит налогообложению по РАЗНОЙ ставке.

Обратите внимание: в Украине совсем другая система налогообложения при продаже - процент от ОБЩЕЙ оценочной стоимости и еще жуткие - прямо скажем - расходы на нотариуса (которых тут нет вообще). В Украине такой налог может быть гораздо больше, чем при продаже квартиры в Турции.

Само забавное: Вы/я этот налог должны задекларировать в мае СЛЕДУЮЩЕГО за годом продажи году и уплатить налог - инфляция Вам в этом трудном деле немного поможет.

Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.
https://fi202x.blogspot.com/
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