Це всі мої приятелі - і ФОПи, і володарі всіляких ВАТ і так далі.
Не ходіть далеко - зайдіть в Кінг Крос Леополіс та дізнаєтеся, що весь величезний супермаркет - то купа ФОПів.
І податки там платять копійки. Ви просто не в курсі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:05
Це всі мої приятелі - і ФОПи, і володарі всіляких ВАТ і так далі.
Не ходіть далеко - зайдіть в Кінг Крос Леополіс та дізнаєтеся, що весь величезний супермаркет - то купа ФОПів.
І податки там платять копійки. Ви просто не в курсі.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08
Закони Акурта суворі, але діють і діятимуть. Тут нема куди подітися.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Трішки в темі...але 90% - ні, ніхто не рахував.
До речі АТБ дуже великий платник податків як і Сільпо.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:14
Місяць другий і Іспанію включать в список...викидайте 2 речення з Першого Закону.
Постраждає Ваше наукове реноме.
А так з наступного року Ваші Закони введуть в шкільну програму...скажемо по географії.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:19
Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія...
І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть...
Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ.
Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...
Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:26
Практика критерій Законів.
Ну як хочте...так не підніметесь на пядестал де сидять Великі.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:31
Саме смішне, що я вже не 100, а 100500 разів писав: а мені нічого і ні від кого не потрібно.
Просто ділюся з людьми РЕАЛЬНИМ досвідом, реальним поглядом на речі, а не балачками та бла-бла-бла...
Як в кінцевій фразі знаменитого львівського анекдота, який вперше почув давно-давно на Левандівці: "Маю час та натхнення!"
З балачками та бла-бла-бла тут носяться і носяться - як хтось із торбою...
К.К.Д.=0
Виключення: багато розумних людей на "київській гілці". Там читаю із задоволенням...
Не коментую... Але приємно, що багато розумних...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 гру, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Визнаю...багато цінної інфо від Вас.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:26
Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 гру, 2020 07:51
Грудневий огляд нерухомості в Анталії
1. Житловий масив SurYapi - до моря 8 км. Йдуть інтенсивні роботи по закінченню будівництва лінії швидкісного трамвая до Середземного моря. На фото - кінцева станція біля моря та станція пересадки на "Ретро-трамвай" який може відвезти до старовинного містечка часів Осьманської імперії під назвою "Antalya Kaleiçi (Old Town)". Нагадаю: всі пересадки з одного виду транспорту на інший та з такого ж на такий же на протязі 1 години - безкоштовні.
В одному з будинків ліворуч (на фото) є квартира президента Турецької республіки, за непідтвердженими даними - площею 600 кв.м. Єдине місце в Анталії, де діє обмеження швидкості для авто в 40 км/год. Дві полоси для руху в кожному напрямку. Радари.
На сьогоді триває продаж квартир в новому житловом комплексі:
Станом на сьогодні майже всі квартири "1+1" продано.
Можна купити квартиру "1+1" тільки в одному корпусі з датою введення в експлуатацію в 2022 році.
Ціна - 452 000 лір або 452000/7,80=58 000 доларів США. Площа брутто - 73 кв. метра. Все "під ключ". Перший внесок - 50%, безвідсоткове розтермінування на 2 роки.
Готові квартири "1+1" площею брутто 64 кв. м можна купити тільки за Договором переуступки, орієнтир ціни: 350 000 лір або 350000/7,80=44 900 доларів США.
2. Житловий масив Hurma. Вчора з подивом та інтересом дивися з балкона, як дама-ріелтор за руку вела родину (молоді - гадаю років 30) на оглядини квартири в житловомку комплексі Amber Homes - досить непоганому та такому, в якму плавальний басейн працює цілий рік. Рік побудови - 2016/2017. Три корпуси. Стан будинка - відмінний. Думав, що там нічого не продається. Але - якщо полазити по нишпорях - то щось і є...
Цікаво, що навпроти - будинок, в якому мій приятель купив квартиру "1+1" в травні 2018 (колір - жовтий з білим).
Взагалі в продажу на сьогодні в мікрорайоні критерію "найкраща ціна/якість" є квартири "1+1" малої площі, не відові - орієнтир ціни 66 000 доларів США.
Як тут вірно підмічали флудери гілки, в 2020 році все здешевшає мінімум в 2 рази. Так воно і є.
В смислі локшина на вухах.
3. Престижний район Akkuyu - як пишуть в оголошеннях про продаж "район Deniz university, Обласного управління поліції та одного з найбільших парків Expo park" - в продажі всього 1 (одна) квартира "2+1" за ціною 750 000 лір. Вторинний ринок. Будинок - 10-13 років. Інших варіантів в продажі немає.
Саме в цьому мікрорайоні наші українці інвестували в квартири "2+1" - термін введення в експлуатацію - вересень 2021 року. На сьогодні квартир "2+1" в продажу вже немає (комплекс з 10 будинків на 406 квартир).
P.S. Для тих, хто вивчає "Три Закон Акурта": яскраве сонце, голубе небо. Термометр на відкритому балконі показує +15, в квартирі без застосування будь-яких засобів опалення на ранок +20,1.
Вдень очікується +22. Температура води в Середземному морі +22.
Родина форумчанина з цієї гілки на пляжі буде з 10-00 - загоряти та плавати.
akurt діє за власним планом та проведе час на морі з 11-00 до 15-00.
На Набережній добре співає українські пісні турецький хлопець.
Кияни залишили у відкритому футлярі 10 лір та замовили "Обійми" Вакарчука. Співав досить гарно.
Найкращій варіант: поставити навпроти співака на газоні розкладні стільці, дістати термос з чаєм та насолоджуватися і морем, і піснями.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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