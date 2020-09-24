Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На домогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта". Іноземець в Туреччині - "людина номер один" не тільки для пересічного громадянина, але й для держави. Держава реально піклується про іноземців. Важливі зміни в законодавстві щодо ввезення українцями авто внесені декілька тижнів тому та ретельно вивчаються: Geçici madde eklenmiştir. '' Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması Geçici Madde 3 -(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz .''
В перекладі на українську: у зв"язку із пандемією відміняється тимчасово - до 31.12.2021 - застосування "Правила 185 днів" при ввезенні авто без розмитнення на територію Турецької республіки. Тут ось що: - "нерезидент" - то особа, яка мешкає за межами держави більше 185 днів в останні 365 днів. - нерезиденти мають право ввезти авто без розмитнення на територію Туреччини (в разі подальшого оформлення ВНП). - українець має право - як іноземець - ввезти без розмитнення та будь-яких платежів власне авто української реєстрації на термін в 2 роки (точніше - 730 днів). - після закінчення цих 2-х років українець повинен: а) або вивезти авто ТА СЕБЕ (!!!) за межі Туреччини на термін в 185 днів. Потім знову заїхати; б) або розмитнити авто та зареєструвати його в Туреччині; в) або виїхати в Україну, продати або залишити там авто та повернутися.
Відміна такого "Правила 185 днів" - то супер для українця! Наприклад, в мене ВНП діє до 1 листопада 2021 року - до 01 листопада я повинен був виконати з авто опції а), або б), або в). Тепер я можу до 01 листопада 2021 виїхати на авто, знову заїхати та продовжити без будь-яких платежів термін його перебування на наступні 2 роки.
Наші люди кмітливі і вже придумали щодо авто новинку осені 2020. (буде пізніше)
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 гру, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Спостергівав у банку, як хлопака бідкався що не може прокинути із туманного Альбіона прокинути фунти. Тобто перша 10К пройшло. А другий платіж відфудболило. Комісія була 350 фунтів. За такі гроші, думаю можна було в трусах провезти ловкостом, або через коени. Так що перекинути баблішко на прєлєсць в Туреччині пересіченому ще той квест.
з.і. За вікном легкий сніжок і морозець -2. В парку берізки. Ляпота. І ніякої мороки як провезти в трусах пару пачок Франклінів.
З 1 січня 2021 року громадяни Туреччини та інозеці, які отримали ВНП, зможуть оформити рахунок за 10 хвилин без відвідування банку і необхідності ставити підписи під паперами. Оформити рахунок і підтвердити свою особистість можна буде онлайн через банківський сайт, маючи при собі лише Кімлик (ідентифікаційну карту).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Простий приклад того, як люди с дипломами экономістів/фінансистів з Фінансового (!!!) форуму України НЕ розуміють прості економічні речі. Тлумачиш їм тлумачиш, тлумачиш-тлумачиш... 01.12.2017, 1 $=3,51 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 2,60 Tl або 0,74 $. 01.12.2019, 1 $=5,78 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,20 Tl або 0,55 $. 01.12.2020, 1 $=7,82 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,65 Tl або 0,47 $. Правильно Квесторе_поверніться вчора сказав: "Просто Рай на землі для українця!" А я б добавив: чим міцніша українська гривня, тим Рай на землі стає і смачнішим, і приємнішим! (Поповнити картку проїзду в транспорті можна ГРИВНЕВОЮ карткою Приватбанку просто на смартфоні: чим міцніша - Слава Ісусу Христу! - гривня, тим українцю за кордоном приємніше). I think it's gross, but to each his own, right?
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Правильно Квесторе_поверніться вчора сказав: "Просто Рай на землі для українця!"
З повагою до Вас ...але цитування не точне і вирване з контексту. Ріст цін...він є ростом цін і має свої позитивні і негативні сторони як усе в нашому бутті.
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akurt написав:По поводу налогов Вы ошибаетесь. Мы этот вопрос на этой ветке уже подробно разбирали. НЕ ПЛАЧУ Я НИКАКИХ НАЛОГОВ. И не платил. И не нужно.
Налоги в Турции платят: - граждане Турецкой республики - с доходов, полученных на территории как Турецкой республики, так и за ее пределами. На сегодня Турция достигла договоренности с Германией и Австрией о том, чтобы те передали данные об активах турецких граждан в этих странах для выявления случаев сокрытия. Только с двумя странами достигли такой договоренности. - нерезидент Турции платит налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики. У меня и у Вас не было, не будет таких доходов и волноваться нечего. Ни Вас, ни меня никто не собирается брать на работу - при официальной безработице в 15%. - в случае сдачи квартиры в аренду платится фиксированный налог - кажется в размере 10% выручки. Поскольку я не сдавал никакую недвижимость, и как бы и не собираюсь, то опять нет никаких причин волноваться.
akurt написав:Простий приклад того, як люди с дипломами экономістів/фінансистів з Фінансового (!!!) форуму України НЕ розуміють прості економічні речі. Тлумачиш їм тлумачиш, тлумачиш-тлумачиш... 01.12.2017, 1 $=3,51 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 2,60 Tl або 0,74 $. 01.12.2019, 1 $=5,78 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,20 Tl або 0,55 $. 01.12.2020, 1 $=7,82 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,65 Tl або 0,47 $. Правильно Квесторе_поверніться вчора сказав: "Просто Рай на землі для українця!" А я б добавив: чим міцніша українська гривня, тим Рай на землі стає і смачнішим, і приємнішим! (Поповнити картку проїзду в транспорті можна ГРИВНЕВОЮ карткою Приватбанку просто на смартфоні: чим міцніша - Слава Ісусу Христу! - гривня, тим українцю за кордоном приємніше). I think it's gross, but to each his own, right?
Так згоден, то добре , коли гривня росте по відношенню до долару якщо десь перебувати за кордоном і отримувати дохід в грн, якщо в Туреччині, то не обовязково до ДОЛ, достатньо ящо гривня ростиме до турецької ліри! Але, вцілому для укр бюджету та економіці посилення гривні шкодить , ну і для людей заробітчан хто отримує дохід в Є чи ДОЛ.
З 1 січня 2021 року громадяни Туреччини та інозеці, які отримали ВНП, зможуть оформити рахунок за 10 хвилин без відвідування банку і необхідності ставити підписи під паперами. Оформити рахунок і підтвердити свою особистість можна буде онлайн через банківський сайт, маючи при собі лише Кімлик (ідентифікаційну карту).
flyman написав:Спостергівав у банку, як хлопака бідкався що не може прокинути із туманного Альбіона прокинути фунти. Тобто перша 10К пройшло. А другий платіж відфудболило. Комісія була 350 фунтів. За такі гроші, думаю можна було в трусах провезти ловкостом, або через коени. Так що перекинути баблішко на прєлєсць в Туреччині пересіченому ще той квест.
з.і. За вікном легкий сніжок і морозець -2. В парку берізки. Ляпота. І ніякої мороки як провезти в трусах пару пачок Франклінів.
akurt написав:Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія... І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть... Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ. Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ. Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...
Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!
Так зараз літають літаки без проблем в Іспанію у Ріанейр і здається СкайАп! Правда пропустять, тільки якщо посвідка на проживання є, у кого є, а таких українців досить багато то літають! А по друге, плюс Іспанії що то Євро, шенген, і зараз падають ціни на нерухомість, туристів немає А ті іспанці що здавали житло туристам, то чим далі тим складніше утримувати нерухомість, і банки так само викидують квартири , по яким люди відмовляються платити кредити, ось і валяться ціни!