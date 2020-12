Додано: Сер 09 гру, 2020 10:24

Простий приклад того, як люди с дипломами экономістів/фінансистів з Фінансового (!!!) форуму України НЕ розуміють прості економічні речі.

Тлумачиш їм тлумачиш, тлумачиш-тлумачиш...

01.12.2017, 1 $=3,51 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 2,60 Tl або 0,74 $.

01.12.2019, 1 $=5,78 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,20 Tl або 0,55 $.

01.12.2020, 1 $=7,82 Tl. Проїзд в автобусі міського транспорту 3,65 Tl або 0,47 $.

Правильно Квесторе_поверніться вчора сказав: "Просто Рай на землі для українця!"

А я б добавив: чим міцніша українська гривня, тим Рай на землі стає і смачнішим, і приємнішим! (Поповнити картку проїзду в транспорті можна ГРИВНЕВОЮ карткою Приватбанку просто на смартфоні: чим міцніша - Слава Ісусу Христу! - гривня, тим українцю за кордоном приємніше).

I think it's gross, but to each his own, right?

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.