Додано: Сер 09 гру, 2020 09:46

На домогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".

Іноземець в Туреччині - "людина номер один" не тільки для пересічного громадянина, але й для держави.

Держава реально піклується про іноземців.

Важливі зміни в законодавстві щодо ввезення українцями авто внесені декілька тижнів тому та ретельно вивчаються:

Geçici madde eklenmiştir.

'' Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

Geçici Madde 3 -(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz .''



В перекладі на українську: у зв"язку із пандемією відміняється тимчасово - до 31.12.2021 - застосування "Правила 185 днів" при ввезенні авто без розмитнення на територію Турецької республіки.

Тут ось що:

- "нерезидент" - то особа, яка мешкає за межами держави більше 185 днів в останні 365 днів.

- нерезиденти мають право ввезти авто без розмитнення на територію Туреччини (в разі подальшого оформлення ВНП).

- українець має право - як іноземець - ввезти без розмитнення та будь-яких платежів власне авто української реєстрації на термін в 2 роки (точніше - 730 днів).

- після закінчення цих 2-х років українець повинен: а) або вивезти авто ТА СЕБЕ (!!!) за межі Туреччини на термін в 185 днів. Потім знову заїхати; б) або розмитнити авто та зареєструвати його в Туреччині; в) або виїхати в Україну, продати або залишити там авто та повернутися.



Відміна такого "Правила 185 днів" - то супер для українця!

Наприклад, в мене ВНП діє до 1 листопада 2021 року - до 01 листопада я повинен був виконати з авто опції а), або б), або в). Тепер я можу до 01 листопада 2021 виїхати на авто, знову заїхати та продовжити без будь-яких платежів термін його перебування на наступні 2 роки.



Наші люди кмітливі і вже придумали щодо авто новинку осені 2020.

(буде пізніше)

Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 гру, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.