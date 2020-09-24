Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Raymond написав:- по друге якщо людина там працює фрілансером, то як тоді дохід рахуватимуть?
Тут все просто. Дивіться: фрілансер в Україні ходить щомісяця в податкову інспекцію та декларує виручку від обслуговування замовлень закордонних фірм. Там йому нараховують податки і він ті податки сплачує. Всі задоволені. Тут так само, тільки в податкову ходити не треба, декларувати нічого не треба. Платити також нічого не треба, тобто все трохи простіше.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?
Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних. 16% в одному дуже потужному банку: ING-bank. 16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк"). При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.
На мій розум: - бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту. - відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки. - в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор: 100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?). Вони дадуть за 6 місяців: Це - чистими. 7 866/12=655 лір на місяць. Рахуємо мої витрати: - квартплата 100 лір. - електрика 50-150 лір на місяць. - водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць. - гаряча вода - 0 (нуль) - вивезення сміття - 0 (нуль) - доставка газу - 0 (нуль) - доставка електрики - 0 (нуль) - доставка води - 0 (нуль) - доставка повітря - 0 (нуль) О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines! Відкорковую...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.