Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30

Raymond написав: а які там середні чи макс ставки по депозитам ? а які там середні чи макс ставки по депозитам ?

Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних.16% в одному дуже потужному банку: ING-bank.16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк").При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.На мій розум:- бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту.- відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки.- в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.Беремо в руки калькулятор:100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів ().Вони дадуть за 6 місяців:Це - чистими.7 866/6=1311 лір на місяць.Рахуємо мої витрати:- квартплата 100 лір.- електрика 50-150 лір на місяць.- водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць.- гаряча вода - 0 (нуль)- вивезення сміття - 0 (нуль)- доставка газу - 0 (нуль)- доставка електрики - 0 (нуль)- доставка води - 0 (нуль)- доставка повітря - 0 (нуль)О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines!Відкорковую...Та яку там одну... дві... три...P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"...А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говоривзі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."