Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Raymond написав:- по друге якщо людина там працює фрілансером, то як тоді дохід рахуватимуть?
Тут все просто. Дивіться: фрілансер в Україні ходить щомісяця в податкову інспекцію та декларує виручку від обслуговування замовлень закордонних фірм. Там йому нараховують податки і він ті податки сплачує. Всі задоволені. Тут так само, тільки в податкову ходити не треба, декларувати нічого не треба. Платити також нічого не треба, тобто все трохи простіше.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?
Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних. 16% в одному дуже потужному банку: ING-bank. 16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк"). При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.
На мій розум: - бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту. - відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки. - в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор: 100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?). Вони дадуть за 6 місяців: Це - чистими. 7 866/6=1311 лір на місяць. Рахуємо мої витрати: - квартплата 100 лір. - електрика 50-150 лір на місяць. - водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць. - гаряча вода - 0 (нуль) - вивезення сміття - 0 (нуль) - доставка газу - 0 (нуль) - доставка електрики - 0 (нуль) - доставка води - 0 (нуль) - доставка повітря - 0 (нуль) О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines! Відкорковую... Та яку там одну... дві... три... P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"... А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Честное слово - не шучу - ТОЧНО говорю - люди с этой ветки сейчас отдыхают в Анталии - рассказывают совершенно нереальные вещи о том, что в Киеве минус 8 - мне говорят: - А Вы в самом деле - как написали на ветке - ее читает вся Украина - отправили во Львов 5 проб гальки с пляжа на начало процесса очистки гальки с пляжа на очистку на Грибовицькому сміттєзвалищі во Львове форумчанину Квесторе_поверніться - специалисту по мусору и грязи?
Вот господа форумчане я реально не шучу - вот в самом деле один из форумчан с этой ветки, находясь именно в эти солнечные яркие дни с голубым небом и теплым морем - во время прогулки вдоль Средиземного моря, так и спросил: - Вы в самом деле - как написано на форуме - мы все читаем - отправили во Львов 5 пакетов по 1 кг каждый - с галькой с пляжа для очистки её от грязи - во Львов? - В самом деле.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта": - грудень 2020; - аренда авто - випуск 2020 - 10 (десять) доларів на добу. - аренда авто - випуск 2020 - Сітроєн А3 - 16 (шістнадцять) доларів на добу. - готель - від 8 (восьми) ойро на добу - номер на двох із сніданком. - температура вдень - сонячно та тепло +20. Have a nice day!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.
Именно так. Если Вы не являетесь официально налоговым резидентом другой страны, о чем в соответствующую налоговою администрацию (в нашем случае турецкую) надо представить справку. Иначе платить надо в Турции со всех доходов.
Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?
Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних. 16% в одному дуже потужному банку: ING-bank. 16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк"). При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.
На мій розум: - бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту. - відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки. - в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор: 100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?). Вони дадуть за 6 місяців: Це - чистими. 7 866/6=1311 лір на місяць. Рахуємо мої витрати: - квартплата 100 лір. - електрика 50-150 лір на місяць. - водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць. - гаряча вода - 0 (нуль) - вивезення сміття - 0 (нуль) - доставка газу - 0 (нуль) - доставка електрики - 0 (нуль) - доставка води - 0 (нуль) - доставка повітря - 0 (нуль) О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines! Відкорковую... Та яку там одну... дві... три... P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"... А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Якщо Ви берете 12800дол міняє їх на ліри по курсу, кидаєте там на депо і живете на % які ви отримуєте з депо, то в кінці періоду. Ви маєте забрати ліри(тіло) і купити 12800дол. Тоді можна сказати що Ви жили на % з депо. Але Якщо Ви на початку періоду здали дол. по курсу 1дол=4ліри під 16% річних. А коли забирали депо обміняли ліри по курсу 8лір=1дол
Це означає, що ви не на % жили, а тупо проїдали свої бакси і добряче загубили, навіть в порівнянні до того, якщо б Ви просто з суми в 12800дол здавали кожен раз дол. щоб отримати певну(постіну) цифру в лірах яка покриє Ваші витрати на проживання.