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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876>
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:28

  Raymond написав:- по друге якщо людина там працює фрілансером, то як тоді дохід рахуватимуть?


Тут все просто.
Дивіться: фрілансер в Україні ходить щомісяця в податкову інспекцію та декларує виручку від обслуговування замовлень закордонних фірм.
Там йому нараховують податки і він ті податки сплачує.
Всі задоволені.
Тут так само, тільки в податкову ходити не треба, декларувати нічого не треба.
Платити також нічого не треба, тобто все трохи простіше.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30

  Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?

Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних.
16% в одному дуже потужному банку: ING-bank.
16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк").
Зображення
При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.

На мій розум:
- бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту.
- відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки.
- в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.

Беремо в руки калькулятор:
100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?).
Вони дадуть за 6 місяців:
Зображення
Це - чистими.
7 866/6=1311 лір на місяць.
Рахуємо мої витрати:
- квартплата 100 лір.
- електрика 50-150 лір на місяць.
- водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць.
- гаряча вода - 0 (нуль)
- вивезення сміття - 0 (нуль)
- доставка газу - 0 (нуль)
- доставка електрики - 0 (нуль)
- доставка води - 0 (нуль)
- доставка повітря - 0 (нуль)
О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines!
Відкорковую...
Та яку там одну... дві... три...
P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"...
А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:39

Честное слово - не шучу - ТОЧНО говорю - люди с этой ветки сейчас отдыхают в Анталии - рассказывают совершенно нереальные вещи о том, что в Киеве минус 8...
А я смотрю на лежащих в плавках и купальниках на пляже и не верю...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:18

Для тих, хто хоче відпочивати в Туреччині самостійно:
- грудень 2020;
- аренда авто - випуск 2020 - 10 (десять) доларів на добу.
- аренда авто - випуск 2020 - Сітроєн С3 - 16 (шістнадцять) доларів на добу.
- готель - від 18 ойро на добу - номер на двох із сніданком.
- температура вдень - сонячно та тепло +20.
Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 01:49, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:20

flyman
Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.

Именно так. Если Вы не являетесь официально налоговым резидентом другой страны, о чем в соответствующую налоговою администрацию (в нашем случае турецкую) надо представить справку. Иначе платить надо в Турции со всех доходов.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 00:25

  akurt написав:
  Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?

Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних.
16% в одному дуже потужному банку: ING-bank.
16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк").
Зображення
При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.

На мій розум:
- бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту.
- відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки.
- в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.

Беремо в руки калькулятор:
100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?).
Вони дадуть за 6 місяців:
Зображення
Це - чистими.
7 866/6=1311 лір на місяць.
Рахуємо мої витрати:
- квартплата 100 лір.
- електрика 50-150 лір на місяць.
- водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць.
- гаряча вода - 0 (нуль)
- вивезення сміття - 0 (нуль)
- доставка газу - 0 (нуль)
- доставка електрики - 0 (нуль)
- доставка води - 0 (нуль)
- доставка повітря - 0 (нуль)
О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines!
Відкорковую...
Та яку там одну... дві... три...
P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"...
А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Зображення


Якщо Ви берете 12800дол міняє їх на ліри по курсу, кидаєте там на депо і живете на % які ви отримуєте з депо, то в кінці періоду. Ви маєте забрати ліри(тіло) і купити 12800дол. Тоді можна сказати що Ви жили на % з депо.
Але
Якщо Ви на початку періоду здали дол. по курсу 1дол=4ліри під 16% річних. А коли забирали депо обміняли ліри по курсу 8лір=1дол

https://www.bloomberg.com/news/articles ... er-of-2020

Це означає, що ви не на % жили, а тупо проїдали свої бакси і добряче загубили, навіть в порівнянні до того, якщо б Ви просто з суми в 12800дол здавали кожен раз дол. щоб отримати певну(постіну) цифру в лірах яка покриє Ваші витрати на проживання.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:02

akurt

У Вас есть быстрый ликбез как открыть карту в турецком банке. Желательно чтобы там купить акции и облигации турецкие
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:46

  proftpd66 написав:akurt
У Вас есть быстрый ликбез как открыть карту в турецком банке. Желательно чтобы там купить акции и облигации турецкие

Счет в турецком банке может открыть:
- иностранец, который получил ВНЖ;
- иностранец, который купил недвижимость и предъявит в банке Право собственности (ТАПУ).
Просто так турист с улицы не откроет счет.
Хотя в интернете описывают счастливые случаи в отдельных банках, когда это удалось сделать (вносили депозит на какую-то вменяемую сумму типа 3000 долларов).
Мои турецкие друзья в самом деле легко и просто покупают/продают акции, используя для этого свои счета в турецких банках и биржу в Стамбуле (в прошлом месяце Катар купил 10% акций этой биржи за 200 000 000 долларов США).
Рассказывали, как они это делают легко и просто - но я в подробности не вникал.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 02:35, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 02:00

  Львівський БатяР написав:Це означає, що ви не на % жили, а тупо проїдали свої бакси і добряче загубили, навіть в порівнянні до того, якщо б Ви просто з суми в 12800дол здавали кожен раз дол. щоб отримати певну(постіну) цифру в лірах яка покриє Ваші витрати на проживання.

Роздуми пана Львівський БатяР правильні і зауваження слушні.
З ремарками:
- ніхто і не говорив, що можна жити тільки за відсотки. Хоча можна чисто теоретично - але це така сама теорія, як і в Україні. В певні періоди - можна. Наприклад, такі періоди були у 2008-2009, і навіть до листопада 2013, та в 2015-2016 роках, коли працювали атракціони невиданої щедрості та банки роздавали по 12,5% відсотка річних по ойро і по долару.
- такі чудові періоди бувають і в Туреччині - наприклад 2018-2019 роки, коли на депозиті в турецькій лірі получалося заробляти по 30% річних по валюті.
- питання вище було про депозити - то я висловив думку, що якщо і відкривати депозит, то ВИКЛЮЧНО для того, щоби спробувати мінімізувати витрати на квартплату та віскі.
Пр цьому я вставив там одне слово - що теоретично можна і виграти, тому що курс ліра-доллар будуть намагатися тримати як можна більш стабільним, а то й зміцнювати. Приклад наведено на 6 місяців.
- далі: ризик із сумою, наведеною вище - мінімальний.

Ну і погоджуюсь: ми всі ПРОЇДАЄМО зароблені гроші. Навіть свої бакси.
Тут без варіантів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 02:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сразу после денег в трусах, возникнет ещё один интересный момент. официальный сайт пункт 5 гласит о 4 раза продлении, причем максимум 5 лет.
https://www.egm.gov.tr/yabanciyim-ikametgah-ve-seyahat-haklarimla-ilgili-bilgi-almak-istiyorum#

Как не стать пунктом 17, живу много лет, но как-то незаконно выходит ;)
stm
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