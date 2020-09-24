Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Raymond написав:- по друге якщо людина там працює фрілансером, то як тоді дохід рахуватимуть?
Тут все просто. Дивіться: фрілансер в Україні ходить щомісяця в податкову інспекцію та декларує виручку від обслуговування замовлень закордонних фірм. Там йому нараховують податки і він ті податки сплачує. Всі задоволені. Тут так само, тільки в податкову ходити не треба, декларувати нічого не треба. Платити також нічого не треба, тобто все трохи простіше.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?
Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних. 16% в одному дуже потужному банку: ING-bank. 16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк"). При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.
На мій розум: - бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту. - відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки. - в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор: 100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?). Вони дадуть за 6 місяців: Це - чистими. 7 866/6=1311 лір на місяць. Рахуємо мої витрати: - квартплата 100 лір. - електрика 50-150 лір на місяць. - водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць. - гаряча вода - 0 (нуль) - вивезення сміття - 0 (нуль) - доставка газу - 0 (нуль) - доставка електрики - 0 (нуль) - доставка води - 0 (нуль) - доставка повітря - 0 (нуль) О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines! Відкорковую... Та яку там одну... дві... три... P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"... А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Честное слово - не шучу - ТОЧНО говорю - люди с этой ветки сейчас отдыхают в Анталии - рассказывают совершенно нереальные вещи о том, что в Киеве минус 8... А я смотрю на лежащих в плавках и купальниках на пляже и не верю...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тих, хто хоче відпочивати в Туреччині самостійно: - грудень 2020; - аренда авто - випуск 2020 - 10 (десять) доларів на добу. - аренда авто - випуск 2020 - Сітроєн С3 - 16 (шістнадцять) доларів на добу. - готель - від 18 ойро на добу - номер на двох із сніданком. - температура вдень - сонячно та тепло +20. Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 01:49, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Якщо ти находишся півроку+1день, то ти вже є резидент, так що не тре писати, що нерезидент.
Именно так. Если Вы не являетесь официально налоговым резидентом другой страны, о чем в соответствующую налоговою администрацию (в нашем случае турецкую) надо представить справку. Иначе платить надо в Турции со всех доходов.
Raymond написав:а які там середні чи макс ставки по депозитам ?
Зараз максимальна по турецькій лірі 16,5% рiчних. 16% в одному дуже потужному банку: ING-bank. 16,5% в моєму банку: Denizbank ("Морьский банк"). При цьому пишуть, що це - "нетто"(!!!) і на один рік.
На мій розум: - бути обережним та не відкривати депозити в турецьких банках на всю кАклєту. - відкрити депозит на таку суму - після конвертації долара в ліру - щоби відсотків вистачало на оплату квартплати та комуналки. - в цьому випадку нічим не ризикуєте, а можливо й добре виграєте.
Беремо в руки калькулятор: 100 000 лір - то треба злити 100 000/7,80=12 800 доларів (правда, смішна сума для кожного?). Вони дадуть за 6 місяців: Це - чистими. 7 866/6=1311 лір на місяць. Рахуємо мої витрати: - квартплата 100 лір. - електрика 50-150 лір на місяць. - водопостачання та водовідведення 35 лір на місяць. - гаряча вода - 0 (нуль) - вивезення сміття - 0 (нуль) - доставка газу - 0 (нуль) - доставка електрики - 0 (нуль) - доставка води - 0 (нуль) - доставка повітря - 0 (нуль) О! Калькулятор каже, що же залишається на віскі Ballantines! Відкорковую... Та яку там одну... дві... три... P.S. Шановне панство - я ніколи не жартую. Сьогодні гуляли по Набережній вздовдж Середземного моря та прямо вздовж Середземного моря (форумчанин (видалено) з цієї гілки зараз відпочиває з родиною саме в Анталії) - із іншою людиною з цієї гліки - людина не проста - скажімо прямо - людина раптом і говОрить: "Ну просто Ніцца... Або просто Монако"... А я так скромно у відповідь кажу: "Беріть вище, все - як говорив Квесторе_поверніться зі Львова: на годиннику 14-30 - то час полювання на москалів..."
Якщо Ви берете 12800дол міняє їх на ліри по курсу, кидаєте там на депо і живете на % які ви отримуєте з депо, то в кінці періоду. Ви маєте забрати ліри(тіло) і купити 12800дол. Тоді можна сказати що Ви жили на % з депо. Але Якщо Ви на початку періоду здали дол. по курсу 1дол=4ліри під 16% річних. А коли забирали депо обміняли ліри по курсу 8лір=1дол
Це означає, що ви не на % жили, а тупо проїдали свої бакси і добряче загубили, навіть в порівнянні до того, якщо б Ви просто з суми в 12800дол здавали кожен раз дол. щоб отримати певну(постіну) цифру в лірах яка покриє Ваші витрати на проживання.
proftpd66 написав:akurt У Вас есть быстрый ликбез как открыть карту в турецком банке. Желательно чтобы там купить акции и облигации турецкие
Счет в турецком банке может открыть: - иностранец, который получил ВНЖ; - иностранец, который купил недвижимость и предъявит в банке Право собственности (ТАПУ). Просто так турист с улицы не откроет счет. Хотя в интернете описывают счастливые случаи в отдельных банках, когда это удалось сделать (вносили депозит на какую-то вменяемую сумму типа 3000 долларов). Мои турецкие друзья в самом деле легко и просто покупают/продают акции, используя для этого свои счета в турецких банках и биржу в Стамбуле (в прошлом месяце Катар купил 10% акций этой биржи за 200 000 000 долларов США). Рассказывали, как они это делают легко и просто - но я в подробности не вникал.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 02:35, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Львівський БатяР написав:Це означає, що ви не на % жили, а тупо проїдали свої бакси і добряче загубили, навіть в порівнянні до того, якщо б Ви просто з суми в 12800дол здавали кожен раз дол. щоб отримати певну(постіну) цифру в лірах яка покриє Ваші витрати на проживання.
Роздуми пана Львівський БатяР правильні і зауваження слушні. З ремарками: - ніхто і не говорив, що можна жити тільки за відсотки. Хоча можна чисто теоретично - але це така сама теорія, як і в Україні. В певні періоди - можна. Наприклад, такі періоди були у 2008-2009, і навіть до листопада 2013, та в 2015-2016 роках, коли працювали атракціони невиданої щедрості та банки роздавали по 12,5% відсотка річних по ойро і по долару. - такі чудові періоди бувають і в Туреччині - наприклад 2018-2019 роки, коли на депозиті в турецькій лірі получалося заробляти по 30% річних по валюті. - питання вище було про депозити - то я висловив думку, що якщо і відкривати депозит, то ВИКЛЮЧНО для того, щоби спробувати мінімізувати витрати на квартплату та віскі. Пр цьому я вставив там одне слово - що теоретично можна і виграти, тому що курс ліра-доллар будуть намагатися тримати як можна більш стабільним, а то й зміцнювати. Приклад наведено на 6 місяців. - далі: ризик із сумою, наведеною вище - мінімальний.
Ну і погоджуюсь: ми всі ПРОЇДАЄМО зароблені гроші. Навіть свої бакси. Тут без варіантів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.