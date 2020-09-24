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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 02:41

А где Вы нашли противоречие?
Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза.
Берем калькулятор: 5х4=20 лет.
Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.

Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ.
То есть НЕТ необходимости его продлевать.
Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.

Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок.
Это очень не во все странах так.
Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство.
Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры или на условиях обучения в университете.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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