|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 10 гру, 2020 02:41
А где Вы нашли противоречие?
Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза.
Берем калькулятор: 5х4=20 лет.
Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.
Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ.
То есть НЕТ необходимости его продлевать.
Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.
Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок.
Это очень не во все странах так.
Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство.
Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры или на условиях обучения в университете.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1966 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 03:49
akurt написав:
А где Вы нашли противоречие?
Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза.
Берем калькулятор: 5х4=20 лет.
Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ.
То есть НЕТ необходимости его продлевать.
Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.
Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок.
Это очень не во все странах так.
Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство.
Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры
или на условиях обучения в университете.
Ваш первый вид на жительство на 5 лет, вот так и сразу?
И там есть пунк про милого Украинца который совсем чуть-чуть нарушил миграционное законодательство, 3 года запрет на въезд и уверенна контролю пофигу хата в собственности )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2629
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|165347
|
|
|5935
|697020
|
|
|149
|7993
|
|