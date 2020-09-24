Додано: Чет 10 гру, 2020 02:41

А где Вы нашли противоречие?

Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза.

Берем калькулятор: 5х4=20 лет.

Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.



Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ.

То есть НЕТ необходимости его продлевать.

Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.



Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок.

Это очень не во все странах так.

Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство.

Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры или на условиях обучения в университете.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.