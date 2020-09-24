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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 03:49

  akurt написав:А где Вы нашли противоречие?
Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза.
Берем калькулятор: 5х4=20 лет.
Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.

Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ.
То есть НЕТ необходимости его продлевать.
Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.

Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок.
Это очень не во все странах так.
Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство.
Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры или на условиях обучения в университете.

Ваш первый вид на жительство на 5 лет, вот так и сразу? ;)
И там есть пунк про милого Украинца который совсем чуть-чуть нарушил миграционное законодательство, 3 года запрет на въезд и уверенна контролю пофигу хата в собственности )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:15

Как-то неловко мне напоминать юристу, что Законы нарушать нельзя.
Ответственность бывает разная.
Вот тов. Солженицын нарушал законы и его выдворили из страны - пришлось ему ехать на житие в США...
А вот вчера идем мы по солнечной чудесной набережной, а форумчанин с нашей ветки идет и любуется морем Средиземным без маски. Так вот полицейский остановил - солидный такой дяденька и с пистолетом на боку - и сказал: "Ай-йай-йай"!
И форумчанин наш с Вами сразу маску и одел...
Прекратил нарушать...
Вчера на безлюдной набережной Коньяалты Анталии...
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:28

В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".

Уряд Туреччини вирішив підняти ціни на вхідні квитки в чудеса античного світу Туреччини для іноземних туристів:
- вхід на територію античного міста Фазеліс (неподалік від Анталії) - де можна оглянути залишки античного міста, відпочити на півострові, відвідати амфітеатр, а потім провести час на березі Черепахового пляжу та купатися в Середземному морі в комфортних умовах - замість 45 лір стане 55 лір.
- вхід в античні міста Перге, Аспендос та інші буде коштувати замість 55 лір - 65 і 80 лір.
- найбільше подорожчали квитки на вхід в чудеса природи - травертіни Памуккале та старовинні підземні міста Каппадокії - там вартість квитка тепер буде складати до 120 лір.

Подорожчання не торкнеться власників ВНЖ - вони можуть купити дійсну цілий рік MUZE KARТ - за 60 лір.
Картка ВНЖ+60 лір=цілий рік все безкоштовно. Дрібничка, а приємно...
https://muze.gov.tr
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:42

ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Вчора - після того, як форумчани з цієї гілки, які зараз перебувають в Анталії, назагорялися та наплавалися в теплому Середземному морі (вода +22) akurt "підхватив" їх біля ресторації "Кухня Азербайджану" та відвіз їх на їх прохання - просто як експромт - відвідати житловий комплекс побудови 2018/2019 року.
Просто "на посмотерть".
Нас чекала несподіванка: жодну квартиру не вдалося помацати руками, жодної квартири в продажі не було, жодна квартира в оренду не здавался.
Нас навіть на територію не впустили подивитися на приємний комплекс, де ще не так давно можна було купити квартири - "Умный дом" - за 1 800 000 турецьких лір...
А квартиру "2+1" ще в серпні можна будо орендувати за 5000 лір на місяць, заплативши за рік веперед+депозит+винагорода ріелтору - разом одномоментно 10 000 доларів США.
Ну ось так... Фото можна подивитися тут...
http://casabaantalya.com
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати...
Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...

Странно, по вашим рассказам, турки умеют строить. а оказывается надо контролировать - видимо много неликвида попадается..., но об этом скромно умалчивают и когда уже есть отделка, то и не видно.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:06

  ol_zy написав:
  akurt написав:Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати...
Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...

Странно, по вашим рассказам, турки умеют строить. а оказывается надо контролировать - видимо много неликвида попадается..., но об этом скромно умалчивают и когда уже есть отделка, то и не видно.


Приятно, что вчитываются в каждое мое слово.
Кто хоть раз в жизни делал ремонт или строил дом для себя новый - тот знает - все надо контролировать. Тов. Ленин так говорил: "...социализм — это прежде всего учёт" (заседание ВЦИК от 04 (17) ноября 1917 года.)

Сейчас под Львовом строит третий дом по счету для себя приятель.
То сказал, что уже замучился с прорабами, строителями, бригадирами и прочая и прочая - воруют и воруют все подряд.
Это при том, что платит рабочим 50 долларов в день, бригадиру 80 долларов, а прораб вообще на проценте сидит. Приезжают на объект на микроавтобусах - только Застройщик уехал - уже грузят что можно и что нельзя украсть.
Сказал, что Карл Маркс и Ленин были неправы - говоря, что надо душить буржуазию и экспроприировать экспроприаторов - давить надо в наши дни рабочий класс.
на сегодня затратил уже 130 000 долларов + цена участка (дом примерно в 200 кв. м).
Сказал: доведу до готовности в 70% и сделаю перерыв - уже нет нервов ругаться каждый день.
Пусть типа работнички поголодают всю зиму и весной приползут ко мне - работодателю - на коленях...
Сказал, что на сегодня построить для себя новый дом = все затраты 200 000 долларов.

А турки строить умеют - просто не все "в курсе": в наши дни не только строят дороги в гигантском проекте "Днепр-Решетиловка- Киев", не только работают на многострадальном метро в Днепре, не только строят/расширяют Объездную во Львове, но и наверное закончат стройку 21 века: мост в Запорожье.
Его строить начали еще при живом "Штепселе" - знаменитом актере Ефиме Березине, который работал вместе с "Тарапунькой".
Строительство - дело особое, это Вам не торговать купонами на право покупки товара в Агрохолдинге на 200 гривен за 150 гривен...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:31

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
В ці грудневі дня українська діаспора приділяє велику увагу вихованню дітей.
Наша людина, яка переїхала з Харкова та купила тут квартиру, возить доню відразу на двоє курсів: малювання та математики. Пригодиться в житті.
Ще більш цікавим є групи "Тріатлону" - враховуючи, що вода в Середземному морі +22, а вдень +18, але на яскравому сонці здається, що +28, то діти бігають, потім плавають в морі, потім стрибають.
Все - для здоров"я.

ПРО НЕРУХОМІСТЬ.
Почав товаришувати з нашим хлопцем, що переїхав з Києва.
Програміст - закінчив в Києві відомий університет (видалено).
Взяв в оренду квартиру з меблями "1+1" за 1800 лір на місяць (приблизно 230 доларів).
Подав документи на ВНП.
Від форумчанина з цієї гілки (зараз відпочиває в Анталії) - Вайбером - цитати:
"Сегодня купались, вода отличная..."
"Прогрелась вверху..."
"Одно удовольствие плавать."
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:28

  akurt написав:Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія...
І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть...
Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ.
Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ.
Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...

Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!

Дажи в Законы вносят поправки, а ваши хтелки - это просто хотелки "злобного риелтора" ((с) akurt)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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