Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:А где Вы нашли противоречие? Пункт 5: Вид на жительство оформляется в соответствии с целью пребывания, действителен не более 5 лет за раз и может быть продлен 4 раза. Берем калькулятор: 5х4=20 лет. Конечно, Воланд советовал планировать свою жизнь хотя бы на 1000 лет, но 20 лет тоже хорошо.
Если украинец имел вид на жительство в течение 8 лет, то он получает ПОСТОЯННЫЙ ВНЖ. То есть НЕТ необходимости его продлевать. Пункт 17 касается нелегалов. Есть тут такие, их вылавливают - особо интенсивно в прошлом году.
Важное уточнение по поводу турецкого ВНЖ: НЕТ ограничений по срокам выезда с территории Турции и срокам пребывания за границей - сколько угодно раз выезжай и заезжай и на любой срок. Это очень не во все странах так. Срок отсутствия в Турции "сработает" против человека только при попытке получить гражданство. Его можно получить после 5-ти лет проживания по ВНЖ при условии, что за 5 лет суммарный срок отсутствия в Турции не превышает 365 дней. При этом в эти 5 лет не входят проживание по ВНЖ на основе аренды квартиры или на условиях обучения в университете.
Ваш первый вид на жительство на 5 лет, вот так и сразу? И там есть пунк про милого Украинца который совсем чуть-чуть нарушил миграционное законодательство, 3 года запрет на въезд и уверенна контролю пофигу хата в собственности )))
Как-то неловко мне напоминать юристу, что Законы нарушать нельзя. Ответственность бывает разная. Вот тов. Солженицын нарушал законы и его выдворили из страны - пришлось ему ехать на житие в США... А вот вчера идем мы по солнечной чудесной набережной, а форумчанин с нашей ветки идет и любуется морем Средиземным без маски. Так вот полицейский остановил - солидный такой дяденька и с пистолетом на боку - и сказал: "Ай-йай-йай"! И форумчанин наш с Вами сразу маску и одел... Прекратил нарушать... Вчера на безлюдной набережной Коньяалты Анталии...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Уряд Туреччини вирішив підняти ціни на вхідні квитки в чудеса античного світу Туреччини для іноземних туристів: - вхід на територію античного міста Фазеліс (неподалік від Анталії) - де можна оглянути залишки античного міста, відпочити на півострові, відвідати амфітеатр, а потім провести час на березі Черепахового пляжу та купатися в Середземному морі в комфортних умовах - замість 45 лір стане 55 лір. - вхід в античні міста Перге, Аспендос та інші буде коштувати замість 55 лір - 65 і 80 лір. - найбільше подорожчали квитки на вхід в чудеса природи - травертіни Памуккале та старовинні підземні міста Каппадокії - там вартість квитка тепер буде складати до 120 лір.
Подорожчання не торкнеться власників ВНЖ - вони можуть купити дійсну цілий рік MUZE KARТ - за 60 лір. Картка ВНЖ+60 лір=цілий рік все безкоштовно. Дрібничка, а приємно... https://muze.gov.tr
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
ПРО НЕРУХОМІСТЬ Вчора - після того, як форумчани з цієї гілки, які зараз перебувають в Анталії, назагорялися та наплавалися в теплому Середземному морі (вода +22) akurt "підхватив" їх біля ресторації "Кухня Азербайджану" та відвіз їх на їх прохання - просто як експромт - відвідати житловий комплекс побудови 2018/2019 року. Просто "на посмотерть". Нас чекала несподіванка: жодну квартиру не вдалося помацати руками, жодної квартири в продажі не було, жодна квартира в оренду не здавался. Нас навіть на територію не впустили подивитися на приємний комплекс, де ще не так давно можна було купити квартири - "Умный дом" - за 1 800 000 турецьких лір... А квартиру "2+1" ще в серпні можна будо орендувати за 5000 лір на місяць, заплативши за рік веперед+депозит+винагорода ріелтору - разом одномоментно 10 000 доларів США. Ну ось так... Фото можна подивитися тут... http://casabaantalya.com
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати... Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...
Странно, по вашим рассказам, турки умеют строить. а оказывается надо контролировать - видимо много неликвида попадается..., но об этом скромно умалчивают и когда уже есть отделка, то и не видно.
Приятно, что вчитываются в каждое мое слово. Кто хоть раз в жизни делал ремонт или строил дом для себя новый - тот знает - все надо контролировать. Тов. Ленин так говорил: "...социализм — это прежде всего учёт" (заседание ВЦИК от 04 (17) ноября 1917 года.)
Сейчас под Львовом строит третий дом по счету для себя приятель. То сказал, что уже замучился с прорабами, строителями, бригадирами и прочая и прочая - воруют и воруют все подряд. Это при том, что платит рабочим 50 долларов в день, бригадиру 80 долларов, а прораб вообще на проценте сидит. Приезжают на объект на микроавтобусах - только Застройщик уехал - уже грузят что можно и что нельзя украсть. Сказал, что Карл Маркс и Ленин были неправы - говоря, что надо душить буржуазию и экспроприировать экспроприаторов - давить надо в наши дни рабочий класс. на сегодня затратил уже 130 000 долларов + цена участка (дом примерно в 200 кв. м). Сказал: доведу до готовности в 70% и сделаю перерыв - уже нет нервов ругаться каждый день. Пусть типа работнички поголодают всю зиму и весной приползут ко мне - работодателю - на коленях... Сказал, что на сегодня построить для себя новый дом = все затраты 200 000 долларов.
А турки строить умеют - просто не все "в курсе": в наши дни не только строят дороги в гигантском проекте "Днепр-Решетиловка- Киев", не только работают на многострадальном метро в Днепре, не только строят/расширяют Объездную во Львове, но и наверное закончат стройку 21 века: мост в Запорожье. Его строить начали еще при живом "Штепселе" - знаменитом актере Ефиме Березине, который работал вместе с "Тарапунькой". Строительство - дело особое, это Вам не торговать купонами на право покупки товара в Агрохолдинге на 200 гривен за 150 гривен...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 гру, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вивчаємо "Три Закони Акурта". В ці грудневі дня українська діаспора приділяє велику увагу вихованню дітей. Наша людина, яка переїхала з Харкова та купила тут квартиру, возить доню відразу на двоє курсів: малювання та математики. Пригодиться в житті. Ще більш цікавим є групи "Тріатлону" - враховуючи, що вода в Середземному морі +22, а вдень +18, але на яскравому сонці здається, що +28, то діти бігають, потім плавають в морі, потім стрибають. Все - для здоров"я.
ПРО НЕРУХОМІСТЬ. Почав товаришувати з нашим хлопцем, що переїхав з Києва. Програміст - закінчив в Києві відомий університет (видалено). Взяв в оренду квартиру з меблями "1+1" за 1800 лір на місяць (приблизно 230 доларів). Подав документи на ВНП. Від форумчанина з цієї гілки (зараз відпочиває в Анталії) - Вайбером - цитати: "Сегодня купались, вода отличная..." "Прогрелась вверху..." "Одно удовольствие плавать."
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Читав про такі плани відновлення. Іспанія - не Іспанія... І не місяць - другий, а з березня 2021 - мабуть... Ви перший туди не поїдете в разі навіть, якшо відкриють кордони: бо будете БОЯТИСЯ. Але це не головне: НАШІ ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ. Головне: відсутність сенсу; хоч якогось...
Із Законів ніколи нічого не можна "викидати" - вони ж ЗА-КО-НИ!!!
Дажи в Законы вносят поправки, а ваши хтелки - это просто хотелки "злобного риелтора" ((с) akurt)