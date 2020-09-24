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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00
flyman написав:
Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?
Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло
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djbnd777
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:21
djbnd777 написав: flyman написав:
Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?
Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло
дякую, тут по акції за 70 грн
80% соняшнкивої + 20% оливкової, імпорт з Італії
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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