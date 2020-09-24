Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:21
дякую, тут по акції за 70 грн
80% соняшнкивої + 20% оливкової, імпорт з Італії
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 01:03
Все вірно.
Найнижча ціна на оливкову олію у приватного виробнника - 20 лір (75 гривень) літр. Ми таку купуємо для смаження. Продають приватні виробники тільки в бутилях по 5 літрів.
В супермаркетах ціна така, як вище вірно вказано.
Найкращий вибір оливкової олії в супермаркеті МЕТRО (велика колекція від різних виробників) та в МІGROS.
Як правило, я всім приятелям, які хочуть купувати оливкову олію для відвезення в Україну, раджу купувати в супермаркеті МІGROS, але з карткою постійного клієнта - тоді ціна відразу в 1,5 рази нижча.
Зазвичай купують для відвезення або в пластикових пляшках по 2 літра або в металевих по 5 літрів.
Вже з місяць триває просто атракціон нечуваної щедрості - дуже суттєві знижки на вершкове масло - особливо на расфасовку в 1 кг - ціну знижено в 1,5-2 рази.
Жирність 82,5 %.
Зараз відсутня в Анталії володарка нової квартири - викликали у справах підприємства в Україну в місто (видалено) - працює зав. виробництвом - то сказала, що кращого вершкового масла, як від турецького виробника Pinar за всю свою кар"єру роботи зав.виробництвом потужного хлібокомбінату не зустрічала та не смакувала.
Везла в (видалено) три пачки розфасовки по 1 кг. Сказала: нехай родичі хоч спробують справжнє вершкове масло.
P.S. Кияни, тримайтеся, у нас теж з погодою повний "швах" - в четвер десь з 16-00 пішов дощик та продовжуватиметься далі...
З вівторка і далі - стандартні для Анталії ГРУДНЕВІ +21. Святий Миколай готує плавальні шорти.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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