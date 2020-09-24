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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00

  flyman написав:Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?

Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:21

  djbnd777 написав:
  flyman написав:Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?

Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло

дякую, тут по акції за 70 грн
80% соняшнкивої + 20% оливкової, імпорт з Італії
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 01:03

  djbnd777 написав:
  flyman написав:Пане акурт, не в службу а дружбу,
по чім 1 літр (1Le) оливкової олії в анталійському аналозі АТБ/Сільпо?

Тільки для вас 24 та 27 лір літр, 500 г вершкового 24 ліри, був 1 кг 38 лір. 80 проц масло

Все вірно.
Найнижча ціна на оливкову олію у приватного виробнника - 20 лір (75 гривень) літр. Ми таку купуємо для смаження. Продають приватні виробники тільки в бутилях по 5 літрів.
В супермаркетах ціна така, як вище вірно вказано.
P.S. Кияни, тримайтеся, у нас теж з погодою повний "швах" - в четвер десь з 16-00 пішов дощик та продовжуватиметься далі...
З вівторка і далі - стандартні для Анталії ГРУДНЕВІ +21.
Святий Миколай готує плавальні шорти.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, відкрив знову депозит в лірах?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18

  ol_zy написав:
  akurt написав:Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати...
Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...

Странно, по вашим рассказам, турки умеют строить. а оказывается надо контролировать - видимо много неликвида попадается..., но об этом скромно умалчивают и когда уже есть отделка, то и не видно.

Не буду скромно умалчивать: смог легко проконтролировать с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.
Умеют строить/работать....
Зображення
Есть отделка! Умалчивать не будем!
Введем коэффициент ликвидности:
- в доме 16 квартир (первый этаж - коммерческая недвижимость).
- продано на этапе строительства - 16 квартир.
- в продаже квартир на сегодня - 0 (нуль).
- коэффициент ликвидности: 16/16=1,000000000000000000000000000000000
Пашут с самого утра как папы Карлы - благо как всегда в Анталии дождик был ночью, на утро сухо и тепло...
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:53

  akurt написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Перед відбуттям на берег Середземного моря варто проконтролювати...
Щасливі інвестори (всі квартири продано) чекають на новосілля...

Странно, по вашим рассказам, турки умеют строить. а оказывается надо контролировать - видимо много неликвида попадается..., но об этом скромно умалчивают и когда уже есть отделка, то и не видно.

Не буду скромно умалчивать: смог легко проконтролировать с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.
Умеют строить/работать....
Зображення
Есть отделка! Умалчивать не будем!
Введем коэффициент ликвидности:
- в доме 16 квартир (первый этаж - коммерческая недвижимость).
- продано на этапе строительства - 16 квартир.
- в продаже квартир на сегодня - 0 (нуль).
- коэффициент ликвидности: 16/16=1,000000000000000000000000000000000
Пашут с самого утра как папы Карлы - благо как всегда в Анталии дождик был ночью, на утро сухо и тепло...
Зображення

в Києві подібне добро за 10куїв за смарт 15м2


Зображення
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:в Києві подібне добро за 10куїв за смарт 15м2

Кухня шоли? А тож с бассейном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17

clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.

Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 874875876877
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