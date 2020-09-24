Кухня шоли? А тож с бассейном
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17
clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:26
це тобі так здається
https://fi202x.blogspot.com/
|